Itt járt a legenda, Mijaín López

Az ötszörös olimpiai bajnok kubai legenda nem (csak) szórakozni, pihenni jött, nagyon sűrű programot bonyolított le egy hét alatt. Természetesen végig követtük magyarországi útját, s ebből készítettünk egy képriportot, ami részben átadja azt a fantasztikus élményt, amit a kötöttfogású nehézsúly koronázott királya nyújtott azoknak, akikkel találkozott. Ám elmondása szerint ez az érzés kölcsönös volt.

Olyan gyorsan zajlottak az események, hogy még el sem hittük az érkezését, amikor egy hűvös szerdai napon már landolt is a gépe Ferihegyen. Érkezés után ő volt a Puskás Arénában zajló Sport Forum Hungary meglepetésvendége, járt a közszolgálati médiánál, így a Nemzeti Sportnak is interjút adott. Csütörtöki egyik útja a sportért felelős államtitkárhoz, Schmidt Ádámhoz vezetett, majd a Körcsarnokban volt jelenése, ahol nyilvános edzésen vett részt a magyar válogatottal. Felhúzta a legnagyobb méretű mezt, s nekiveselkedett a birkózásnak, olyannyira, hogy 150 kilót nyomott a tréning előtt, 146-ot utána… Az edzés után vitézül állta a fiatal magyar birkózópalánták rohamát, este a Ferencváros Malmö elleni Európa-liga-futballmérkőzését nézte meg.

Pénteken az MBSZ elnöke, Németh Szilárd és ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter kíséretében a Magyar Olimpiai Bizottságnál (MOB) járt, ahol fogadta őt Gyulay Zsolt, a MOB elnöke és Fábián László, a MOB főtitkára. Ezután a Testnevelési Egyetemen találkozott Németh Endrével, a küzdősport tanszék vezetőjével, majd Pestszenterzsébetre vezetett López útja, az itteni patinás klubhoz, az ESMTK-hoz. Szombaton a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) csepeli csarnokában tartott élménybeszámolót az MBSZ licences edzőképzésén, itt találkozott például 2005-ös budapesti vb-döntős riválisával, Deák-Bárdos Mihállyal is „megszeretgették” egymást. Később, a budapesti éjszakában sem hagyta cserben nagyszerű kondíciója…

Pihenőnap következett némi ünnepi vásárlással fűszerezve, aztán hétfőn hazája budapesti képviseletén kezdett, majd a KIMBA-n tartott bemutatóedzést az ottani akadémistáknak. Kedden az olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnokkal, Lőrincz Tamással annak szűkebb pátriájába, Ceglédre vezetett az útja, család-, klub- és iskolalátogatás, bemutatóedzés itt is – sőt, közös fotón is mosolygott a cselgáncsban klasszis Ungvári testvérekkel, Attilával és Miklóssal. Majd irány a Liszt Ferenc repülőtér, s meghitt búcsú: elrepült az egy hét és maga Mijaín López is.

Sike András csak dobogóra állva vállalt képet

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Pacsi az egykori rivális Deák-Bárdos Mihálynak

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

A MOB-ban is szívesen fogadták a kubai hőst

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Hiába hagyott fel a versenysporttal a legenda, válogatottunk tréningjére újra birkózócipőt húzott

Fotó: Árvai Károly

„Herradura óriása” a teljes magyar sajtó rendelkezésére állt

Fotó: Árvai Károly

A ceglédi ikonokkal sem maradhatott el a találkozás

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Szőke Alex hiába próbálta megpörgetni a 150 kilós izomkolosszust

Fotó: Árvai Károly

Igazán különleges vendégre lelt a Sport Forum Hungary

Fotó: Koncz Márton

A gyerekek hatalmas üdvrivalgás kíséretében fogadták

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Ötödik alkalommal járt nálunk – reméljük, nem utoljára

Fotó: Árvai Károly

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. december 7-i lapszámában jelent meg.)