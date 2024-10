Korszakos védőként, korán akasztotta szögre – portré a visszavonult Raphaël Varane-ról

A francia mellett karibi felmenőkre is büszke Raphaël Xavier Varane Lille-ben született 1993-ban. Futballozni a helyi Hellemmes utánpótlásában kezdett, s már kilencévesen a Lens akadémiája felé vette az irányt, ahol tehetségének köszönhetően gyorsan ugrotta a lépcsőfokokat – 17 évesen a felnőttek között, a Ligue 1-ben is bemutatkozott. Akkor még Jean-Guy Wallemme volt a Lens edzője, ám rövidesen Bölöni László váltotta, aki az idény során egyre több bizalmat szavazott a szárnyait bontogató belső védőnek. A magyar sikeredző a későbbiekben is jó kapcsolatban maradt tanítványával, Varane a róla forgatott dokumentumfilmben (Bölöni – egy legenda története) is szeretettel nyilatkozott korábbi mesteréről. Nos, aligha kell statisztikával alátámasztani, mennyire jól sikerült hősünk első idénye a francia élvonalban, hiszen a következő évadot már a Real Madridban kezdte el, amely 2011 nyarán 11 millió eurót fizetett érte. Akkoriban Pepe és Sergio Ramos alkotta a madridi védelem tengelyét, a tehetséges belső védőt egyértelműen cserének vették meg. Sokan nem is számoltak vele jövőbeni potenciális kezdőként, de utólag kijelenthető, nem nekik lett igazuk.

Született: 1993. április 25., Lille

Állampolgársága: francia

Sportága: labdarúgás

Posztja: belső védő

Klubjai: Lens (2010–2016), Real Madrid (2016–2021), Manchester United (2021–2024), Como (2024)

Válogatottsága/góljai: 93/5

Kiemelkedő eredményei: világbajnok (2018), Nemzetek Ligája-győztes (2021), 4x Bajnokok Ligája-győztes (2014,

2016, 2017, 2018), 4x klubvilágbajnok (2015, 2017, 2018, 2019), 3x spanyol bajnok (2012, 2017, 2020), 3x európai Szuperkupa-győztes (2015, 2017, 2018), Király-kupa-győztes (2014), 3x spanyol Szuperkupa-győztes (2013, 2018, 2020), angol Ligakupa-győztes (2023), FA-kupa-győztes (2024) NÉVJEGY – Raphaël Xavier Varane

TÖKÉLETES PÁRJA LETT SERGIO RAMOSNAK

Varane első madridi évadában mindössze kilenc bajnokin lépett pályára, de megmutathatta magát a Bajnokok Ligájában és a Király-kupában is, a következő idényben pedig minden sorozatot figyelembe véve már átlépte a 2500 játékpercet. Pepe még mindig klasszis volt, de Varane játékán egyre inkább látszott, hogy tökéletes párja, kiegészítő társa lehet a hátvédsor közepén Sergio Ramosnak. Utóbbi volt, aki sokszor kilépett a védelemből, agresszivitásával döntéskényszerbe hozta a támadókat, megelőző szerelést mutatott be, míg Varane, aki a kapuhoz közelebb maradt, fontos fejpárbajokat nyert meg, „kiterelte” az ellenfél támadóit, s nem utolsósorban remek hatékonysággal passzolta fel a labdát a középpályára. Kettejük összhangja az első perctől érezhető volt, így a fiatal francia egyre többször került be a madridiak kezdőcsapatába.

Így történt a 2014-es Bajnokok Ligája-döntőben is, amelyben Pepe csak a kispadon kapott helyet, a Real Madrid pedig drámai hajrá után (Ramos a 93. percben fejelte az egyenlítő gólt) a hosszabbításban győzte le 4–1-re az Atlético Madridot. Az ezt követő éveket már egyértelműen a Ramos, Varane védőpáros határozta meg Madridban, s a rájuk „támaszkodó” csapat hamarosan letarolta Európát. Zinédine Zidane irányításával a királyiak 2016 és 2018 között egymás után háromszor nyerték el a BL-címet, a döntőben legyőzve az Atlético Madridot (ismét), a Juventust és a Liverpoolt – Varane két fináléban játszott kezdőként, a spanyolok elleni 2016-os csatát izomsérülés miatt kénytelen volt kihagyni. A négy BL-cím önmagáért beszél, de impozáns eredménysora párhuzamosan más sorozatokban is gyarapodott.

A 2018-AS ÉV VOLT KARRIERJE CSÚCSA

A Real Madrid mellett a francia válogatottban is gyorsan alapemberré vált. A nemzeti együttesben 2013-ban mutatkozott be, majd összesen 93 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. A 2014-es brazíliai világbajnokságon már meghatározó játékosa volt a negyeddöntőig jutó francia válogatottnak, de a 2016-os, hazai rendezésű Eb-ről hiányzott a kihagyott BL-döntőnél már említett izomsérülése miatt. Két évvel később rendezték meg a oroszországi világbajnokságot, a torna hetekkel azután kezdődött, hogy sorozatban harmadszor nyerte meg Európa legrangosabb kupasorozatát a Real Madriddal. Visszatekintve egyértelmű, hogy 2018 volt Varane karrierjének legsikeresebb éve, többek között azért is, mert fantasztikus teljesítmény nyújtott a Franciaország győzelmével záruló vb-n. Egy alkalommal a csapatkapitányi karszalagot is felhúzhatta, minden meccset végigjátszott, az Uruguay elleni negyeddöntőben gólt szerzett, s a horvátokkal szemben 4–2-re megnyert döntőben is remekelt.

A Nemzeti Sportnál elnyerte a vb legjobbja címet, ahogy számos más szaklapnál is bekerült a torna álomcsapatába. Abban az évben sokan az Aranylabda elnyerésére is esélyesnek tartották, végül azonban a hetedik helyen végzett a szavazáson. Madridba visszatérve már egy másik csapat fogadta, hiszen a BL-sikerek egyik fő letéteményese, Cristiano Ronaldo azon a nyáron a Juventushoz szerződött, ráadásul a vezetőedző, Zidane is távozott, ami meg is látszott az eredményeken: a Real Madrid a következő két idényben csak a nyolcaddöntőig jutott a BL-ben. A Manchester City elleni 2020-as párharc visszavágóján ráadásul Varane két szarvashibát is elkövetett, ám később a La Ligában javított: harmadszor lett bajnok a Real Madriddal. Ezt követően még egy idényt maradt a spanyol fővárosban, majd a klubbal közösen úgy határozott, hogy tíz év után eljött a váltás ideje.

HUSZONHÁROM PERCIG TARTOTT COMÓI KARRIERJE

A Madridból 28 évesen távozó védőklasszis kapós volt a piacon, végül 2021 nyarán a Manchester United mellett döntött, amely 40 millió eurót fizetett érte a spanyoloknak. Varane tudta, hogy Angliában nem lesz könnyű dolga, no nem a játékstílus miatt, hanem mert az MU akkor már régóta szenvedett. Igyekezett visszatalálni a sikerek útjára, ám ez a francia védővel sem jött össze. Amikor játszott, jobbára megbízható, magabiztos, korrekt teljesítményt nyújtott, de egyre többször volt sérült: három manchesteri idénye közül egyikben sem érte el a 2000 bajnoki játékpercet, 24 PL-meccs volt a legtöbb, amire egy évadban futotta. Trófeát azért itt is gyűjtött: 2023-ban angol Ligakupát, 2024-ben FA-kupát nyert a csapattal, utóbbit a Manchester City ellen hozták össze – az volt Varane utolsó meccse Manchester United-mezben.

A mögöttünk hagyott nyáron elhagyta az MU-t, s új kihívás után nézett, de már nem topklub felé vette az irányt: a hihetetlenül izgalmas, neves támogatókat vonzó Serie A-projektet választotta a Comói-tó partján, ami sokakat meglepett, hiszen a csapat csak most jutott fel az olasz élvonalba. Nos, a kaland rémálomszerűen indult, hiszen bemutatkozó tétmeccsén, az Olasz Kupában 23 perc után le kellett cserélni, sérülése pedig olyan súlyos volt, hogy a Como kihagyta az őszi Serie A-keretéből. Egy hónap elteltével – az elmúlt évek sorozatos sérülései miatt – úgy határozott, 31 évesen befejezi a pályafutását.

Bár a karrierje idő előtt ért véget, így is teljesnek mondható: egyebek mellett három spanyol bajnoki címet, négy BL-győzelmet és egy világbajnoki címet gyűjtött. Döntésében az is szerepet játszhatott, hogy Raphaël Varane gondosan vigyáz az egészségére – ahogyan a fiáéra is, aki bár futballozik, a papa azonban tizenéves kora előtt nem engedi labdába fejelni –, nem akarta, hogy elnyújtott futballkarrierje miatt idős korában majd fájdalmak gyötörjék. Annyi biztos: korszakos belső védő volt, akit egyhamar nem felejt el a labdarúgás világa.

Raphaël Varane valósággal sokkolta a szurkolókat azzal, hogy ilyen sikeres karriert követően már 31 évesen bejelentette, abbahagyja a futballt. Ezzel a lépéssel a Transfermarkt szerint ő lett minden idők legdrágább visszavonulója, hiszen piaci értéke még a Como játékosaként is 20 millió euró volt. A német szakoldal készített egy listát a legértékesebb visszavonulókról. A harmadik helyezett 15 millió euróval a Barcelonától szívproblémái miatt 33 évesen elköszönő csatárcsillag, Sergio Agüero, a negyedik 12.5 millióval a 2006-os vb-n világklasszis teljesítményt nyújtó, a torna játékosa címet elnyerő, kétszeres aranylabdás Zinédine Zidane, s a hetedik pozícióban ott van a nyáron búcsúzó Real Madrid-ikon, Toni Kroos 10 millió eurós értékkel. Volt még bennük…

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. október 5-i lapszámában jelent meg.)