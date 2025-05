A férfiaknál Nádas, a nőknél Csikós győzött ötszázon

Nádas Bence, a férfi K–1 500 győztese: – Nem akartam magamból sokat mutatni az elő- és középfutamban, egyrészt, hogy kicsit meglepjem a többieket, másrészt, hogy ne adjak ki magamból olyan sokat. Tudtam, hogy délután jobbos szembeszél lesz, így bíztam benne, hogy egy középfutamos harmadik hellyel egy nyolcas vagy kilences pályát megcsíphetek. Jó pályát mentem, és nagyon örülök, hogy ilyen erős mezőnyben győztem. Idén újra letenném egyesben a névjegyem, hogy a Los Angeles-i olimpiai ciklusra is úgy álljak neki: Nádas Bence még ott van a világelitben. Csikós Zsóka, a női K–1 500 győztese: – Nagyon kemény pálya volt, de úgy készültem, hogy hosszú lesz, ami nekem kedvez. Nem maradt bennem semmi, az edzőm mondta, hogy még hatodik is voltam, próbáltam minél nagyobbat menni a végén. Alaposan átalakultak a terveim az idényre, a maratoni táv helyett hirtelen a síkvíz került előtérbe. Készülhettem ifjúsági és U23-as fiúkkal is, miközben lányokkal is gyorsíthattam – nagyon jól összetettük a felkészülésemet, és a hosszúak is kellettek, hogy így tudjak menni.