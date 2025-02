„Terhet teszek a csapatra!” – szeptemberben Győr ad otthont a maratoni vb-nek

1999, 2007 és 2015 után immár negyedik alkalommal rendezheti meg Győr a kajak-kenusok maratoni világbajnokságát, ami sportágtörténeti rekordnak számít. Az esemény története immár negyven esztendőre tekint vissza, s most először fordul elő, hogy paraszakágban is rendeznek futamokat. Ráadásul a masters korosztály legjobbjai egyaránt megmérettethetik magukat, velük kezdődik a program szeptember 1-jén, míg a fő versenyszámokra szeptember 4. és 7. között kerül sor.

Természetesen a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke, a sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár, Schmidt Gábor is megjelent a sajtótájékoztatón, a magyar eredményességet érintő kérdésre határozottan, mégis viccesen reagált: „Terhet teszek a csapatra! Egyértelmű, hogy a hazai rendezésű világbajnokságon az éremtábla élén kell zárni! Fantasztikus a válogatottunk, a rutinos versenyzők mellé erős fiatal mag épült, szóval biztos vagyok abban, hogy sokszor lejátsszák a magyar himnuszt” – fogalmazott az elnök, aki hozzátette, a sportkormányzat, az államtitkárság és a szövetség egyaránt minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a lehető legjobban alakuljon a világbajnokság. Azt is megtudtuk, hogy a közmédia végig közvetíti a televízióban az eseményt.

Weisz Róbert, a vb szervezőbizottságának elnöke arról adott tájékoztatást, miként haladnak az előkészületek. Kifejtette, hogy a nemzetközi szövetséggel, Győr városával és a Széchenyi István Egyetemmel egyaránt biztató megállapodásokat kötöttek. Kitért arra is, hogy az esemény logójában szereplő négy hullám Győr négy folyóját jelképezi, a Mosoni-Dunát, a Rábát, a Rábcát és a Marcalt. További részleteket is elárult: „Ahogyan a korábbi világbajnokságokon, úgy ezúttal is az Aranypart I. szabadstrand területe lesz az esemény központi helyszíne, ahol a rajt és a cél is helyet kap. A folyó belvárosi szakaszára is szeretnék elvinni a versenyt, de ez még egyeztetés alatt áll.”

Győr polgármestere, Pintér Bence visszatekintett a korábbi maratoni vb-vel kapcsolatos emlékeire, s elmondta: „A kajak-kenunak nagy hagyománya van a városban, büszkék vagyunk, hogy ilyen nívós eseménynek adhatunk otthont. A város hozzáteszi mindazt az eseményhez, amit csak tud.”

Borsi Róbert, kulturális területet felügyelő tanácsnok úgy fogalmazott: „Nem csak a festői szépségű Mosoni-Duna ragadja magával a sportág szerelmeseit, Győr az előző három alkalommal is jól teljesített a rendezésben, s biztos vagyok abban, hogy ezúttal is így lesz. A világbajnokság rengeteg látogatót vonz, így hatással van a város kulturális életére is. A sport iránti szeretetből ideérkezők komplett élményt szerezhetnek Győrben.”

Csay Renáta, 20-szoros világ- és 19-szeres Európa-bajnok kajakos mindhárom győri világbajnokságon szerepelt versenyzőként: „Az egyik szemem sír, másik nevet. Nagy öröm, hogy újra itt rendezik meg a vébét, ugyanakkor fáj, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a pár év, és a másik oldalról figyelem az eseményeket. Izgatott és kíváncsi vagyok, milyen érzés lesz szurkolóként jelen lenni.”

Szurkolásból biztosan nem lesz hiány, hiszen ha minden a tervek szerint alakul, fia, a maratoni Eb-bronzérmes, ifjúsági világbajnok kajakos, Kolozsvári Brúnó is megméreti magát. A 20 éves kiválóság elmondta, természetesen fantasztikus lenne a családja és a barátai előtt versenyezni. S mókás történettel zárta a sajtótájékoztatót, amikor arról kérdezték, mennyi szó esik otthon a szakmáról: „Nem túl sok. Az edzéseket átbeszéljük anyával. Ő elmondja a gondolatait, meghallgatom, de nem mindig fogadom meg őket, van, hogy a saját fejem után megyek!”

Szóval Győr, maratoni kajak-kenu világbajnokság, szeptember 1. és 7. között!