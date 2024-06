Kajak-kenu Eb: harmincnyolc ország versenyzői a kontinensviadalon

A szakember emlékeztetett rá, legutóbb 22 évvel ezelőtt rendeztek Európa-bajnokságot Szegeden. A szerdától vasárnapig tartó az első esemény, melyen először indulnak három szakág – a gyorsasági és para kajak-kenu mellett SUP - versenyzői.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) már évekkel ezelőtt kezdeményezte, hogy több szakágat egybevonva rendezzenek nemzetközi versenyeket. Az európai szövetség pedig nyitott volt arra, hogy az akár az olimpiai sportágak közé kerülésre is esélyes SUP versenyszámokkal bővüljön a szegedi verseny – hangsúlyozta Szakács Bálint. Hozzátette: az MKKSZ-nek már van gyakorlata a SUP-versenyek rendezésben, hiszen 2021-ben Balatonfüreden világbajnokságot, 2022-ben a Lupa-tavon világkupát tartottak.

Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány – aki a legutóbbi szegedi Eb-n még versenyzőként vett részt – úgy fogalmazott, minden versenyző és edző számára komoly kihívást jelentett az elmúlt néhány hét, feszes válogatókon vettek részt a sportolók.

A válogatókon olyan teljesítményt nyújtottak a versenyzők, melyek előremutatók nemcsak az Európa-bajnokságra, hanem az olimpiára is – mondta a szakember.

Férfi és női kenuban már lezárult a válogatás, ennél erősebb olimpiai keretet nem lehetett összeállítani. A nőknél Nagy Bianka, a szegedi színekben induló Kiss Ágnes, valamint Takács Kincső került a csapatba – jelezte Hüttner Csaba. Mint mondta, a Kiss, Nagy páros szintet lépett. Reményei szerint az Eb-n is megmutatja, hogy éremesélyes lehet az olimpián.

A férfiaknál Adolf Balázs, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel harcolta ki a kerettagságot. A szakember reális esélyt lát arra, hogy az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán páros érmet szerez Párizsban, és Adolf Balázs egyesben is a mezőny első felében végezhet.

A férfi és női kajak szakágban az olimpiára utazó csapat végső összetételét befolyásolja az Európa-bajnokság. Az, hogy párosban vagy négyesben lesz komolyabb esély sikert elérni Párizsban, a szegedi versenyen derülhet ki – fogalmazott a szakvezető.

Hajdu Botond, a para kajak-kenu szakág szövetségi kapitánya elmondta, két szegedi versenyző, Suba Róbert KL1 200 méteren és Varga Katalin KL2 200 méteren címvédőként áll rajthoz. Formájukat látva a szakember bízik benne, hazai közönség előtt meg tudják ismételni tavalyi portugáliai sikerüket.

A paralimpiai kvótát szerzett sportolóknak az Eb felkészülésük fontos állomása lesz a szegedi verseny, azoknak pedig, akik nem indulnak Párizsban, az év utolsó nemzetközi megmérettetése a kontinensviadal.

Tóth Dávid, a magyar SUP-válogatott vezetőedzője elmondta, mivel a nemzetközi SUP-versenyek általában pénzdíjasak, tartottak attól, hogyan alakulnak a nevezések, de már meghaladta a kétszázat az induló sportolók száma.

Az Eb-n ifjúsági és master korosztályban csak hosszú távot rendeznek, a felnőttek között azonban tartanak technikai és sprint futamokat is. A szakember a válogató alapján jelölte ki az MKKSZ által delegált hétfős magyar csapat tagjait. Az indulók között vannak olyan fiatalok, akik versenybe szállhatnak az élvonalhoz tartozó spanyol, francia, olasz és görög sportolókkal – közölte a vezetőedző.

A magyar indulók

Gyorsasági

Férfiak

K–1 200 m: Kurucz Levente

K–1 500 m: Varga Ádám

K–1 1000 m: Kopasz Bálint

K–1 5000 m: Varga

K–2 200 m: Kurucz, Opavszky Márk

K–2 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor

K–2 1000 m: Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás

K–4 500 m: Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka

K–4 1000 m: Hidvégi Hunor, Opavszky, Kollek Bálint, Szántói-Szabó

C–1 200 m: Korisánszky Dávid

C–1 500 m: Fejes Dániel

C–1 1000 m: Adolf Balázs

C–1 5000 m: Adolf

C–2 200 m: Koczkás Dávid, Besenyei Ádám

C–2 500 m: Adolf, Hajdu Jonatán

C–2 1000 m: Kollár Kristóf, Fejes

Nők

K–1 200 m: Lucz Anna

K–1 500 m: Csipes Tamara

K–1 1000 m: Rendessy Eszter

K–1 5000 m: Kőhalmi Emese

K–2 200 m: Kiss Blanka, Lucz

K–2 500 m: Gazsó Alida Dóra, Csipes

K–2 1000 m: Pupp Noémi, Fojt Sára

K–4 500 m: Pupp, Csipes, Fojt, Gazsó

C–1 200 m: Takács Kincső

C–1 500 m: Bragato Giada

C–1 5000 m: Kisbán Zsófia

C–2 200 m: Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–2 500 m: Kiss, Nagy

Para

KL1 200 m: Suba Róbert, Juhász Tamás

KL2 200 m: Kiss Tibor

KL3 200 m: Dancs Gergő, Kiss Erik

VL2 200 m: Suba, Juhász

KL2 200 m: Varga Katalin, Boldizsár Dalma

KL3 200 m: Molnár Nikoletta

VL2 200 m: Boldizsár

VL3 200 m: Molnárné Tóth Julianna

SUP

hosszútáv: Szabó Zénó, Ódor Barnabás, Szabó Regina, Kocsis Csillag (ifjúsági), Márton Károly, Slekta Réka, Varga Zsuzsanna (felnőtt)

technikai: Szabó, Márton Károly, Kocsis, Slekta, Varga

sprint: Márton, Kocsis, Slekta