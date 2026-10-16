Simán nyert a BJA HC és a Brassó is a hoki Kontinentális Kupában

NEMZETKÖZI VIZEKRE evez a hétvégén a BJA HC és a Corona Brasov, ugyanis kezdetét veszi a Kontinentális Kupa új évada, előbbi a magyar bajnoki címe okán lehet ott a sorozatban, a brassóiak pedig a román bajnok Gyergyói HK helyett indulhatnak, Szilassy Zoltánék nem vállalták a nemzetközi kupaszereplést. A két Erste Ligás gárdán kívül az észtországi csoportba került még a házigazda Viru Szputnyik, valamint a horvát KHL Zagreb.

A hétvégét a Brassó és a Zagreb összecsapása nyitotta meg, az első húsz perc után már 5–0-ra vezetett a brassói alakulat. A középső harmadban aztán még több gólt láthattak a nézők, összesen nyolcat, ebből ötöt szerzett a Brassó, és hármat a Zagreb. A záró felvonásban már csak Gajdó Balázs találata került fel az eredményjelzőre, emely a végén 11–3-at mutatott.

A BJA HC-nak sem kellett izgulni, a házigazda Viru Szputnyik ellen már egy harmad után három góllal vezetett. A fővárosi csapat a második játékrészben négyet, az utolsóban kettőt rakott még hozzá, végül 9–2-re nyert a BJA, William Zapernick két góllal és három assziszttal az együttes legeredményesebbje volt. Szombaton a BJA a horvát csapattal, míg a Brassó a Szputnyikkal játszik.

JÉGKORONG

Kontinentális Kupa, 1. kör, Kohtla-Järve (Észtország)

1. forduló

Budapest Jégkorong Akadémia HC–Viru Sputnik (észt) 9–2 (3–0, 4–1, 2–1)

Kohtla-Järve, 654 néző. V: Galusnyák (romániai), Locans (lett), Djokics (szerb), Turovski (észt).

BJA HC: Farkas R. – SZABÓ B. (2), Szabó Dániel (1) / Varga A., Boros / Karjaleinen 1 (1), Pozsgai (1) / Varga Á. 1 (1) – Nádasy 2, Nagy G. (2), ZAPERNICK 2 (3) / NAGY KRISZTIÁN 1 (1), Molnár B. (2), Nádor 1 / Bóna, Weidemann (1), Percic / Zimányi, Keresztes 1, Kiss Cs. / Balogh. Edző: Kangyal Balázs

SPUTNIK: Andrejev – Kostjuks, Ciganyov / Prokopenko, Morozov / Smirnov, Punko / Antonov – Tailakov, Turovski, TSALTSEV 2 / Rae (1), Lukats, Romanov (1) / Bolhov, Saar, Alups / Zsilcov. Edző: Anton Nekrassov

Kapura lövések: 53–22. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 5/1

Corona Brasov (romániai)-KHL Zagreb (horvát) 11–3 (5–0, 5–3, 1–0)

Kohtla-Järve, 160 néző. V: Punger (észt), Roshchyn (spanyol), Suhhov (észt), Vahnyuk (ukrán).

BRASSÓ: Tőke – Haaranen 1, Wardley / Mesikämmen, O. WILLIAMS (4) / Bors, Boriszenko (1) / Gecse H. (1), Gajdó T. (1) – VALCHAR 1 (3), WELSH 1 (2), D. LEVIN 2 (3) / Rokaly Sz. (1), McAuley 2, Van Vormer (2) / Rokaly-Boldizsár 2, GAJDÓ B. 2 (1), Mihály Á. / A. Vasile, Máthé (2). Edző: Strenk Hunor

ZAGREB: Komusanac – Kegalj, Svjetlicic / Alic, Tuskan / Babic, Debelic / Boksic, Sizdrak – Kriksic 1 (1), Hanzek 1, Klobucar / Cizmadija, Zovko, Novotny 1 / Ferencina (1), Simac (1), Vedlin / Zovko, Pavlic, Klobucar. Edző: Borna Silovic

Kapura lövések: 44–19. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 2/1