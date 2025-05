Mihalik András: Szeretnénk meglepetést szerezni

Szombaton kezdődik a tánc, legalábbis a magyar válogatottnak az A-csoportos világbajnokságon. Arra, hogy milyenek lesznek az első „lépések”, vasárnap este tudunk választ adni. Addigra már túl lesz két mérkőzésen is a Herningben zajló tornán válogatottunk, szombaton Németország, vasárnap az Egyesült Államok ellen lép jégre. A küldöttség szerdán indult útnak Dániába, mindenki épségben, felszerelésekkel együtt érkezett meg a helyszínre. Csütörtökön az edzés mellett az öltöző belakása volt a fő program, valamint ilyenkor a hivatalos és kötelező köröket is le kell futni. Az utazó keretben kapott helyet a DEAC 22 éves játékosa, Mihalik András is, aki élete első felnőtt-világbajnokságára készül.

„Rengeteg tapasztalatot szereztem az elmúlt hetekben. Úgy érkeztem a felkészülésre március végén, hogy napról napra szeretnék haladni, »túlélni« – mondta a Nemzeti Sportnak Mihalik. – Szerencsére sikerült benn maradnom a keretszűkítések után is, végig tudtam csinálni a hathetes felkészülést. Az volt a célom, hogy az előzetes várakozást a kerettel kapcsolatban kissé keresztülhúzzam, ami sikerült is. Nem mindennapi lehetőség, hogy A-csoportos világbajnoksági felkészülésen vehet részt az ember. Örülök, hogy Debrecenből sikerült beverekednem magam a csapatba, érzem az otthoni közeg támogatását is, az elmúlt néhány hétben mintha rózsaszín ködben jártam volna.”

NAPLÓ – 1. NAP: Vörös és fehér A címben szereplő két szín ebben az esetben nem Stendhal világhírű regényére utal, sokkal inkább a dán zászló, és sok esetben az országban használt építőanyagok színére. Kollégámmal, Koncz Mártonnal csütörtökön érkeztünk a világbajnokság helyszínére, és a billundi reptértől Ulfborgba vezető úton megállapítottuk, ha nem tudnánk, hol vagyunk, az út nagy részében simán hihetnénk, hogy el sem hagytuk Magyarországot. Ami mégis szembetűnő volt, hogy az egyébként ritkán lakott dániai vidéken meglehetősen egy kaptafára épültek a lakóházak – legalábbis ami a burkolatukat illeti.

Mintha szándékosan, valamiféle nemzettudatból döntöttek volna úgy a dánok, hogy az egyébként fehér kavicsokkal megerősített aszfaltozott kereszteződések köré vörös téglával borított házakat húznak fel, ami számos, a zászlójukra hajazó térbeli felépítményt eredményez. Persze biztosan van ennél prózaibb, gyakorlatiasabb oka is az anyaghasználatnak, de arra egyelőre nem jöttünk rá.

Egyébként – ahogy azt vártuk is – rendkívüli rendezettséget és tisztaságot tapasztalunk, akármerre fordulunk. Éppen ezért volt kifejezetten meglepő élmény első vásárlásunk alkalmával az alig 2000 főt számláló Ulf­borg egyetlen áruházának parkolójában egy idősödő asszonyt látni, amint a hamutartóból dekket gyűjtögetett magának. Mondhatnánk, a legjobbakkal is megesik… K-SZ. B.

A fiatal játékos jégre lépett kedden Kanada ellen is az MVM Dome-ban, ahol a juharlevelesek több mint 16 ezer néző előtt 6–0-ra nyertek. Mihaliknak hatalmas élmény volt ilyen játékosok ellen megmutatnia magát. A magyar válogatott a keddivel együtt nyolc felkészülési mérkőzést játszott, kivétel nélkül A-csoportos csapatok ellen: a mieink öt győzelemmel zártak, Ausztriát és Norvégiát kétszer, Dániát egyszer verték meg. Szombaton már Németország ellen, az első csoportmérkőzésen kell bizonyítani.

„Nem titkolt célunk, hogy mi legyünk az első magyar válogatott, amelyik kiharcolja a bennmaradást az elit-világbajnokságon – mondta Mihalik. – A németek ellen lépünk először jégre, a legfontosabb talán az lesz azon a mérkőzésen, hogy ne tiszteljük őket túlságosan. Azt már tapasztalhattuk a dánok ellen, hogy ha a saját játékunkra koncentrálunk, versenyképesek lehetünk, ha azonban kiengedünk akár csak néhány pillanatra, semmi esélyünk sem lesz ilyen erős ellenfelekkel szemben. Jó a csapatkohéziónk, bízunk az edzők által felvázolt taktikai elemekben, ha követjük ezeket, sikeresek lehetünk a világbajnokságon – meglepetést szeretnénk szerezni.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok (3): Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek (8): Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok (14): Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK – romániai)

Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

A játékosoknál azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatott meghívót.

