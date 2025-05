Elbizakodottá tehették hokiválogatottunkat a magasabban rangsorolt csapatok elleni győzelmek?

„Nem biztos, hogy egy ilyen, rosszabbul sikerült mérkőzés rosszat tesz nekünk, hiszen realizáltuk, nem engedhetünk el egy százalékot sem a maximumból. Lehet, ez a későbbiekben a hasznunkra fog válni” – vonta le a szlovénoktól elszenvedett 4–2-es vereség tanulságait Horváth Bence hozzátéve, úgy érzi, nem voltak felkészülve arra, hogy az ellenfél már a meccs elején rájuk ront.

Videónkban bővebben is kifejti, miért gondolja úgy, hogy a meccsre való felkészüléssel volt a baj, illetve szerinte mi járhatott a fejekben azok után, hogy az eddigi hat felkészülési mérkőzésükből ötöt megnyertek, ráadásul magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben. Interjúnk során a maximum többször is szóba került, videónkból kiderül, hogy a Finnországban légióskodó csatár szerint az mire lehet elég számára az A-csoportos világbajnokságra utazó keret kihirdetésekor. Ezen kívül azt is elmondja, megsérült-e a harmadik harmad végi ütközés során.