Pat Cortina kijelölte keretét a világbajnokságra

2025. április 9-én kezdődik a női jégkorong-világbajnokság. A Magyar Jégkorongszövetség pénteki közleménye szerint az utolsó szűkítésnél Rónai Alexandra és Gondos Tamara maradt ki.

„Mindig nehéz döntés a keretszűkítés, most sem volt ez másként. Mindenki keményen dolgozott, mindent beleadott. Köszönöm a végül kimaradóknak is az erőfeszítésüket és a munkát. Az utóbbi két napban sokat léptünk előre, magas intenzitású edzéseket végeztünk, sokat foglalkoztunk a taktikával is. Mostantól Csehországban csiszoljuk tovább a játékunkat, hogy készen álljunk a vb rajtjára” – nyilatkozott Pat Cortina, a válogatott szövetségi kapitánya.

A keretben lévők közül Takács Zoé, Cservjacsenko Alexandra, Hajdu Lili, Haraszt Lorina, Lippai Isabel, Hiezl Réka, Leidt Madie, Polónyi Petra és Weiler Krisztina nem játszott még felnőtt-világbajnokságon. A vb-re 25 játékos nevezhető.

A válogatott már elutazott Csehországba, ahol pénteken és szombaton Jindrichuv Hradecben gyakorol, majd vasárnap Norvégia csapatával játszik felkészülési mérkőzést. Ezt követően hétfőtől már Ceské Budejovicében, a vb helyszínén folytatódik a munka. A torna jövő szerdán rajtol, a magyarok csütörtökön Svédország ellen mutatkoznak be.

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Németh Anikó (Kárpáti Farkasok), Révész Zsuzsa (NAHA – Egyesült Államok), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Baker Taylor (Brynas – Svédország), Cservjacsenko Alexandra (SDE – Svédország), Hajdu Lili (BJA), Haraszt Lorina (IOGJA), Kiss-Simon Franciska (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (Almati – Kazahsztán), Odnoga Lotti (SDE – Svédország)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (Purcell – Kanada), Dabasi Réka (HKB), Garát-Gasparics Fanni (Brynas – Svédország), Hiezl Réka Effi (Vasas), Horváth Imola (Södertalje – Svédország), Huszák Alexandra (MAC Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres – Ausztria), Kreisz Emma (University of Minnesota – Egyesült Államok), Leidt Madie (HKB), Metzler Regina (Mercyhurst University – Egyesült Államok), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University – Egyesült Államok), Polónyi Petra (OHA – Kanada), Seregély Míra (University of Maine – Egyesült Államok), Weiler Krisztina (OHA – Kanada)

A VÁLOGATOTT VB-PROGRAMJA

április 10., csütörtök, 15.00: Svédország–Magyarország

április 11., péntek, 11.00: Magyarország–Japán

április 13., vasárnap, 11.00: Magyarország-Norvégia

április 14., hétfő, 11.00: Németország-Magyarország