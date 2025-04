Megnyerte utolsó vb-felkészülési meccsét női hokiválogatottunk

Utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a csütörtökön rajtoló női elit-világbajnokság előtt a magyar jégkorong-válogatott, s Norvégia ellen sikeres főpróbán jutott túl. Jól kezdtek a mieink, a hazai szövetség tájékoztatása alapján sokat veszélyeztettek az első harmadban, de a vezetést nem sikerült megszerezni, ahogy a norvégoknak sem, kevés feladatát a magyar kapuban álló Németh Anikó magabiztosan oldotta meg. A második húsz percben gyorsan sikerült kihasználni egy emberelőnyt, Huszák Alexandra kotort be egy távoli lövés utáni kipattanót. Az előnyt hamar egy újabb fór során növelhettük volna, de Németh Bernadett ziccerben kilépve a kapuvasat találta el, s a folytatásban is jobbára a mieinknek voltak lehetőségei, de maradt a minimális magyar előny a második szünetre is – miközben a harmad közepén kapust cseréltünk, Takács Zoé jól szállt be a játékba.

Az utolsó felvonásban is a mieink akarata érvényesült, bár kevesebb nagy helyzetig jutott Metzlerék mint korábban. A norvégok a hajrára kapus nélkül próbálkoztak egyenlíteni, így Seregély Míra üres kapus góljával sikerült bebiztosítani a győzelmét – még úgy is, hogy az utolsó másodpercekben szépítettek az északiak.

Az MJSZ weboldala hozzátette: a 2–1-es rendes játékidős siker után a felek lejátszották a hosszabbítást és a büntetőpárbajt is tesztként.

A magyar és a norvég válogatott is csütörtökön kezdi meg szereplését az elitvilágbajnokságon. Pat Cortina szövetségi kapitány tanítványai a Ceske Budejovice-i A-csoportos vb-n sorrendben a svéd, a japán, a norvég és a német csapattal találkoznak. Az ötösből a legjobb három a negyeddöntőbe jut, a két utolsó kiesik és jövőre a divízió I/A-ban szerepel.

NŐI JÉGKORONG

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Norvégia 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

Magyarország: Németh A. (Takács Z.) – Odnoga, Baker / Mayer, Lippai / Németh B., Hajdu / Haraszt, Cservjacsenko – Hiezl, Huszák, Jókai-Szilágyi K. / Seregély, Leidt, Metzler / Garát-Gasparics, Kreisz, Pázmándi / Weiler, Horváth I., Polónyi / Báhiczki-Tóth. Szövetségi kapitány: Pat Cortina

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Németh Anikó (Kárpáti Farkasok), Révész Zsuzsa (NAHA – Egyesült Államok), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Baker Taylor (Brynas – Svédország), Cservjacsenko Alexandra (SDE – Svédország), Hajdu Lili (BJA), Haraszt Lorina (IOGJA), Kiss-Simon Franciska (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (Almati – Kazahsztán), Odnoga Lotti (SDE – Svédország)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (Purcell – Kanada), Dabasi Réka (HKB), Garát-Gasparics Fanni (Brynas – Svédország), Hiezl Réka Effi (Vasas), Horváth Imola (Södertalje – Svédország), Huszák Alexandra (MAC Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres – Ausztria), Kreisz Emma (University of Minnesota – Egyesült Államok), Leidt Madie (HKB), Metzler Regina (Mercyhurst University – Egyesült Államok), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University – Egyesült Államok), Polónyi Petra (OHA – Kanada), Seregély Míra (University of Maine – Egyesült Államok), Weiler Krisztina (OHA – Kanada)

A VÁLOGATOTT VB-PROGRAMJA

Április 10., csütörtök, 15.00: Svédország–Magyarország

Április 11., péntek, 11.00: Magyarország–Japán

Április 13., vasárnap, 11.00: Magyarország–Norvégia

Április 14., hétfő, 11.00: Németország–Magyarország