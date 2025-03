Erste Liga: odahaza szaladt bele a késbe az FTC a Brassó ellen, hosszabbításban nyert a BJA Újpesten

A Csíkszereda még Debrecenben előbb nyert, majd hosszabbításban kikapott, de így is elvette a pályaelőnyt riválisától.

Ezúttal az emberelőny-kihasználás ment jól a házigazdának, az első harmadban két ilyen gólt is lőtt. A második harmad végefelé a debreceni Jevgenyij Mozert kellett hordágyon levinni lábsérülés miatt. A felvonás Kirils Galoha hatalmas helyzetével zárult, így elmaradt a szépítés.

A székelyföldiek védekezése továbbra is kifogástalan volt, a vendégek pedig képtelenek voltak megújulni. Folytatás pénteken, ugyancsak Csíkszeredában.

A Magyar Kupa-győztes FTC hiába hozta el az első meccset a címvédő Brassó otthonából, majd kapott ki hosszabbításban a másodikon, ezúttal alulmaradt. Az előző csatát eldöntő Radim Valchar találatára még érkezett válasz, ezt követően viszont a második harmadban még kétszer bevette az erdélyi csapat Arany Gergely kapuját. Rögtön a szünet után fórból nőtt a különbség, ekkor már megadta magát a Ferencváros, Bán Károly 16 másodperccel a vége előtt ütött gólja csak szépségtapasz volt. Valchar és David Levin egyaránt egy góllal és három gólpasszal zárt.

Miskolcon is 1–1-ről vágtak neki a harmadik találkozónak a felek. Kapura lövésekben ugyan a Gyergyói HK jobban állt, de sokáig nem esett gól, miközben sok kiállítás maradt kihasználatlanul. Már úgy tűnt, hogy itt nem lesz elég hatvan perc a döntésre, amikor 2 perc 9 másodperccel a vége előtt Janne Vayrynen a székely együttesnek szerzett vezetést, és mint később kiderült, ezúttal ez is elegendő volt a sikerhez.

Az első két találkozót minimális különbséggel elveszítő Újpest a 25. percben került hátrányba az alapszakasz legjobbja, a friss magyar bajnok BJA HC-vel szemben, ám hat perccel a vége előtt sikerült egyenlíteni, és hosszabbításra menteni az ütközetet.

Az öt az öt elleni negyedik játékrészben nem esett gól, és a szabályok értelmében három a három elleni felvonás következett. Ebben egy késleltetett kiállítás alatt, összesítve a 84. percben Nagy Gergő a bal felső sarokba lőtt, így csapatát már csak egyetlen siker választja el az elődöntőtől.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

SC Csíkszereda (romániai)–DEAC 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

Csíkszereda, 1950 néző. V: Radu (román), Sikó, Magyar (mindketten romániaiak), Galusnyák

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – DAVIS (1), FERENCZ-CSIBI / SALLÓ (1), Láday / Gecse, Kristó / Casaneanu, Bíró – Péter B. (1), Részegh T. 1, Taraszov / Rokaly Sz., Honejsek (1), BECZE T. 1 / Forsberg, Reisz, Rokaly N. / Lorraine, Silló, Fodor Cs. Edző: Kevin Constantine

DEAC: Hetényi Z. – Usztyinyenko, Stensson / Kloz, Dobmayer / Jeliszejev, Bukor / Jakabfy S. – Mozer, Galoha, Culigin / Szmirnov, Novotny, Senfeld / Bucskin, Kreisz B., Mihalik A. / Mihalik G., Kozma F. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 31–30. Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 4/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Csíkszereda javára

MESTERMÉRLEG

Kevin Constantine: – A rájátszás mindig intenzívebb, fizikailag megterhelőbb és defenzívebb a hoki, mint az alapszakaszban. Kulcsfontosságú volt, hogy az emberelőnyös játékunkat hogyan használjuk ki, és a két gólunk fórban született, ez jelentette a különbséget.

Vaszjunyin Artyom: – Nehéz ezt a meccset értékelni, hiszen az első felében szinte végig emberhátrányban játszottunk, kaptunk is belőle két gólt. Ezután mi is elkezdtünk kiállításokat kiharcolni, de nem tudtunk élni a fórokkal, az ellenfél kapusának nagyon jó napja volt. Remélem, a következő meccs is hasonlóan jó színvonalú lesz.

UTE–BJA HC 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1) – kétszeri hosszabbításban

Újpest, 532 néző. V: Nagy A., Tóth Renátó, Sábián, Kovács P.

UTE: RAJNA – Sol, Luza / Desrocher, Kiss Dániel / Tornyai, Pokornyi (1) / Franyó, Kovács S. – Kiss P., McNulty, Stevenson / Szalma, Pelech 1, Dansereau / Kovács A., Vértes, Laskawy / Szabó R., Páterka, Walker. Edző: Jason Morgan

BJAHC: FARKAS R. – Pozsgai, Horváth M. / Szabó B., SZABÓ DÁNIEL 1 / Boros, Roach (1) / Dóczi, Zimányi – Blackwater (1), Nagy Krisztián, Molnár B. (1) / Sofron, Keresztes, Schlekmann / Ravasz, Weidemann, Santerno (1) / Somoza, NAGY G. 1, Tóth Richárd. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 49–69. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a BJA HC javára

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Sajnos eddig hasonlóak a negyeddöntős meccseink, egyenlítünk, aztán mégis kikapunk. A párharc állása nem tükrözi, hogy mennyire közel van egymáshoz a két csapat. Nagyon nehéz mentálisan megélni, hogy ilyen kemény munka után nincs sikerélményünk. Pénteken minden erőnkkel azon leszünk, hogy szépítsünk.

Kangyal Balázs: – Aki azt mondja, az Újpest esélytelenebb volt nálunk a párharcban, az nem látott még hokit, az eddigi meccsek is ezt igazolták. Szakmailag időnként nem volt kifejezetten magas a színvonal, ugyanakkor mindkét csapat küzdött, kapart, a kapusok is remekeltek.

FTC-Telekom–Corona Brasov (romániai) 2–5 (0–0, 1–3, 1–2)

Tüskecsarnok, 583 néző. V: Haszonits, Rencz, Muzsik, Kis-Király

FTC: Arany – Seregély Máté, Crespi / TYNI 1, Kärmeniemi / Helgesen, Hrabal / Banga (1), Kárpáti – Heino, Brady, Keränen / Molnár D. (1), Kestilä (1), Mattyasovszky / Turbucz, Bán 1, Németh A. (1)/ Galajda, Nichol, Tóth G. Edző: Fodor Szabolcs

BRASSÓ: DUBEAU – O. Williams 1, Piché (1) / Racine-Clark, Willets 1 / Boriszenko, Bors / Gajdó T. – VALCHAR 1 (3), Welsh, LEVIN 1 (3) / Kóger D., Farkas T., VanWormer 1 (1) / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Zagidullin / R. Vasile, Kovács E., Rudika. Edző: Dave MacQueen

Kapura lövések: 34–26. Emberelőny-kihasználás: 2/0 ill. 8/2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Brassó javára

MESTERMÉRLEG

Fodor Szabolcs: – Ennél mindenkitől sokkal több kell, a következő meccsen, mikor kijövünk a jégre, mindenkitől azt szeretném látni, hogy felszántja a pályát, ennyit kérek a srácoktól, csak ez elfogadható egy ferencvárosi játékostól. El kell felejtenünk ezt a meccset, és a következőn minden erőnkkel, bátorságunkkal küzdeni tovább.

Strenk Hunor (másodedző): – Azt gondolom, az volt a siker kulcsa, hogy az első két harmadban nagyszerűen védekezett a csapat, és a helyzetkihasználásunk is megfelelő volt. Fontos pillanatokban, két gólt szereztünk emberelőnyből. Az utolsó harmadban azért nyomás alatt tartott minket az ellenfél, ekkor már csak az eredmény megtartására koncentráltunk.

DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Miskolc, 1020 néző. V: Gebei G., Juhász, Varjú, Szabó Dávid

DVTK: VOSVRDA – Vokla, Szathmáry / Szirányi, Vojtkó / Masella, Szalay – Berdnyikov, Rétfalvi, Zitny / Doyle, Pineo, Miskolczi / Kulesov, Lövei, Hunt / Farkas M., Csiki, Blasko. Edző: Láda Balázs

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / Raymond (1), Wardley – B. Orban, Gerads, Bodó / VINCZE P. 1, Császár, Sárpátki / Moilanen, Tranca, Vayrynen / Sándor-Székely, Csiszer. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 28–30. Emberelőny-kihasználás: 6/0, ill. 2/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Gyergyó javára

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Kár ezért a meccsért, mert ahogy az első harmadban játszottunk, annyira jónak az idényben még nem láttam a csapatomat. A középső játékrész már nem tetszett annyira, nem találtuk a megfelelő tempót, nagy volt a távolság a csatárok és a védők között. A harmadikban már tudtuk, hogy ez egygólos mérkőzés, és az emberelőnyös góljaink hiányoztak, tőlük meg egy friss játékosuk kihasználta az előtte adódó lehetőséget.

Markus Juurikkala: – Mindkét csapat rengeteg energiával játszott, de a rájátszásban ennek már így is kell lennie. A szoros meccsek a szurkolóknak is izgalmasak, a rájátszás a győzelemről szól, nem számít, hogyan szerzed meg.