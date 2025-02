Hazai jégen bukott, playoffselejtezőre kényszerül a Fehérvár az osztrák hokiligában

GYŐZELEM RÁJÁTSZÁST ÉR. Ezzel a tudattal lépett jégre a Volán péntek este a címvédő Salzburg ellen. Az első harmad rémálomszerűen alakult, bár kiegyenlített mezőnyjátékkal kezdődött a mérkőzés, aztán a negyedik percben Horváth Dominik rosszul kezelt le egy korongot a kapu mögött, az visszakerült a ketrec elé, Benjamin Nissner köszönte szépen belőtte a kihagyhatatlant. A nyolcadik percben egy szépen kijátszott akciót Troy Bourke zárt le pontosan. Itt még nem ért véget a fehérváriak lejtmenete, a játékrész hajrájában egy hazai emberelőnyben Tim Campbell csúszott el a kékvonalon utolsó emberként, Andrew Rowe egyedül léphetett ki és belőtte a ziccert, a második gól után beálló Rasmus Reijola sem tudott segíteni.

A második harmad sem úgy alakult eleinte, ahogy azt a kék-fehérek szurkolói szerették volna, Bourke ismét beköszönt, így már 4–0 volt oda. Szétesett a Fehérvár játéka, aztán a játékrész közepén egy korongszerzés után Trevor Cheek szépített, ez pedig új lendületet adott a Volánnak, és még ebben a húsz percben Mihály Ákos kettőre csökkentette a hátrányt.

Hatalmas elánnal indította a harmadik harmadot a Fehérvár, és ez pedig meg is hozta a gyümölcsét, Sebők Balázs kotort be közelről egy kipattanót. Teljesen más lett a találkozó képe az első 30 perchez képest, szinte felrobbant az aréna. Idővel a Salzburg összeszedte magát, de az enyhe magyar fölény megmaradt, a legvégén levitte kapusát is Kiss Dávid, hat az öt ellen támadt a Volán, de nem sikerült begyötörni az egyenlítést. A lefújás pillanatában kisebb tömegverekedés tört ki a jégen, de a kedélyeket gyorsan lecsillapították a játékvezetők. A fehérváriak vereségükkel kicsúsztak a legjobb hatból, így készülhetnek a rájátszás-kvalifikációra, ahol a Bécs lesz az ellenfelük. Az első találkozót vasárnap Székesfehérváron rendezik.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–RED BULL SALZBURG 3–4 (0–3, 2–1, 1–0)

MET Aréna Székesfehérvár, 4730 néző. V: Hronsky (szlovák), Fichtner (osztrák), Durmis, Jedlicka (szlovákok)

FEHÉRVÁR: Horváth D. (Reijola) – Atkinson, Campbell / GAUNCE (2), Messner / Stipsicz, Stajnoch (1)/ Kiss R. – Varga, Hári, Brown / CHEEK 1, Berger, Erdély (1)/ Terbócs, Sebők 1, Kuralt / Magosi, Németh, MIHÁLY 1. Edző: Kiss Dávid

SALZBURG: Tolvanen – ROBERTSON (1), Murphy (1) / Genoway, Lewington / Sinn, Nienhuis (1)/ Stapelfeldt, Schreier – Raffl, Nissner 1, Schneider/ Kosmachuk, ROWE 1, M. Huber/ Thaler, Baltram, BOURKE 2/ Kraus, Auer, Hochkofler. Edző: Oliver David

Kapura lövések: 28–31. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Az első tizenöt perc lehangoló volt, főleg, hogy megint hasonló, ritka gólokat kaptunk, mint legutóbb, nem tudtuk megoldani technikailag ezeket a szituációkat. A mérkőzés második felében mindent megtettünk, hogy visszakapaszkodjunk, jól mutatja a csapat erejét, hogy nem adtuk fel. Sajnos kicsúsztunk a legjobb hatból. Ha az idény elején valaki azt mondja, annyi győzelmünk lesz, mint az első két helyezettnek, és mi kaptuk az egyik legkevesebb gólt, és ez mégse lesz elég a top hathoz, akkor bolondnak gondoltam volna. Sajnos ez most így alakult, vasárnap készen kell állunk.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Black Wings–Vorarlberg 4–1

Bolzano–Innsbruck 9–2

Klagenfurt–ValPusteria 2–0

Vienna–HK Olimpija 1–6

Villach–Asiago 8–3