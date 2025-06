Klub-vb: hatodik aranyára hajt a rekorder Real Madrid

REAL MADRID

Miami, Charlotte, Philadelphia – ezek a városok látják vendégül a csoportkörben a tizenötszörös BEK/BL-, kétszeres UEFA-kupa, hatszoros európai Szuperkupa-, Spanyolországban hússzoros kupa- és tizenháromszoros Szuperkupa-győztes, harminchatszoros bajnok Real Madridot, amelynél a földrészközi küzdelmekben sincs eredményesebb csapat a világon. A Real ebben a viszonylatban is úttörő: az 1960-as Interkontinentális Kupa volt az első a sorozat történetében, a fináléban a madridiak a Penarollal üköztek meg. Az első mérkőzést Montevideóban játszották, és hiába szerepeltek a két csapatban olyan gólvadászok, mint Puskás Ferenc és Alfredo Di Stéfano, illetve túloldalon a legendás Juan Hohberg, 0–0-ra végződött az összecsapás. A Bernabéuban rendezett visszavágón aztán kinyílt a gólzsák, Puskás a 2. és a 8. percben is betalált, a magyar zseni példáját követte Di Stéfano, Chus Herrera és Paco Gento is, és 5–1-re megnyerték a mérkőzést a madridiak, akik az 1998-as fináléban a brazil Vasco da Gamát 2–1-re, a 2002-esben a paraguayi Olimpia Asunciónt 2–0-ra győzték le Tokióban, illetve Jokohamában.

A spanyol bajnokságon és BEK/BL-sorozatokon kívül öt győzelmével a klubvilágbajnokságon is rekorder Real először a 2014-es kiírásban szerepelt, amelynek döntőjében az argentin San Lorenzót verte meg 2–1-re Sergio Ramos és Gareth Bale góljaival – előbbi most is ott lesz a tornán, csak éppen már a Monterrey színeiben. Két évvel később a japán Kasima Antlerst hosszabbításban 4–2-re győzte le a meccsen két gólt szerző Cristiano Ronaldo vezérletével, 2017-ben a portugál klasszis gólja döntött a brazil Grémio ellen 1–0-ra megnyert fináléban, 2018-ban pedig a nem kis meglepetésre a döntőig jutó arab emírségekbeli Al-Aint múlta felül 4–1-re az együttes. A 2023-as döntő igazi gólparádét hozott: a királyi gárda mostani csoportellenfelével, az Al-Hilallal csapott össze, s Vinícius Júnior és Federico Valverde duplájával, valamint Karim Benzema találatával 5–3-ra nyert.

Kitűnő belépő lenne Xabi Alonsótól egy klub-vb-győzelem (Fotó: Getty Images)

Mivel az Interhez, a Manchester Cityhez és a Dortmundhoz hasonlóan jelentős trófea nélküli idényt zárt a madridi klub, biztos, hogy nem nyaralni megy a csapat az Egyesült Államokba. A brazil szövetségi kapitányi posztot elfoglaló Carlo Ancelotiti helyére az egykori Real-sztár, Xabi Alonso érkezett a vezetőedzői posztra, s nyilvánvaló, hogy egy klub-vb-győzelemmel egyből igazolni tudná Florentino Pérezék választásának helyességét. A hírek szerint a sérültek (Daniel Carvajal, Éder Militao, Eduardo Camavinga, Antonio Rüdiger, Federico Valverde, Brahim Díaz és Endrick) szépen gyógyulnak, a két új szerzemény, Dean Huijsen és Trent Alexander-Arnold is edzésbe állt, így könnyen lehet, hogy Alonsónak nagyobb esélye van a világbajnoki címre, mint elődjének a brazilokkal…

RED BULL SALZBURG

A Thomas Letsch irányította osztrák csapat igazi kakukktojás, ugyanis a torna európai klubjai közül egyetlenként három Intertotó-kupán (1971, 1972, 1992) kívül még semmilyen kontinentális viadalt nem tudott nyerni. Mozart szülővárosának reprezentánsai egyszer azért közel álltak ahhoz, hogy UEFA-kupa-győztesek legyenek, ugyanis a szlovákiai DAC, a belga Royal Antwerp, a portugál Sporting CP, valamint a német Eintracht Frankfurt és Karlsuher SC testén át bejutottak az 1993–94-es kiírás döntőjébe. Az akkor Austria Salzburg néven futó alakulat a fináléban a kor egyik nagycsapatával, az idén szintén klubvilágbajnoki résztvevő Internazionaléval ütköztek meg, s az első, bécsi meccsen az olasz Nicola Berti, a második, milánói találkozón pedig a holland Wim Jonk góljával kaptak ki a fekete-kékektől.

Oszkar Gluh lehet a Salzburg egyik nyerőembere a klubvilágbajnokságon (Fotó: Getty Images)

Ausztriában már más a helyzet: az egykor Szoboszlai Dominikot és Erling Haalandot is foglalkoztató egyesület tizenhétszeres osztrák bajnok, 2014 és 2023 között sorozatban tízszer végzett az élen, és kilencszer az Osztrák Kupát is magasba emelhette. Egyeduralmát tavaly vesztette el a salzburgi csapat, a legutóbbi két évadban a Sturm Graz mögé szorult. A Red Bull kerete már korántsem olyan erős, mint Szoboszlaiék ideje alatt, legértékesebb játékosuk a 20 millió euróra taksált, 21 éves izraeli válogatott Oszkar Gluh. Legveszélyesebb csatáruk, az elefántcsontparti Karim Konaté keresztszalag-szakadással bajlódik, rá nem számíthatnak – a többieknél sokkal erősebb s így minden valószínűség szerint csoportelsőként továbbjutó Real Madrid mögött nagyot fognak küzdeni az Al-Hilallal.

AL-HILAL

Jasszin Bunu, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Ruben Neves, Szergej Milinkovics-Szavics, Malcom, Alekszandar Mitrovics – néhány név ízelítőül a tizenkilencszeres szaúdi bajnok, tizenegyszeres Szaúd-arábiai Kupa-, tizenháromszoros Koronaherceg-kupa- ötszörös szaúdi Szuperkupa- és kétszeres ázsiai Bajnokok Ligája-győztes Al-Hilalnak a klubvilágbajnokságra nevezett keretéből. A felsorolt címek mellett még az ázsiai klubbajnokságot és a Kupagyőztesek Kupáját, valamint a Perzsa-öböl menti országok Bajnokok Ligáját is kétszer-kétszer elnyerő klub kontinentális léptékkel mérve elképesztően erős keretet vásárolt össze az utóbbi időben, ráadásul az Internazionalétól távozó Simone Inzaghival vág neki a klubvilágbajnokságnak. Az arabok keretében a szaúdival együtt hat nemzet húsz válogatott játékosa található, a csapat összértéke pedig 153.4 millió euró, ami nem sokkal marad el a Red Bullé mögött, így ebből a szempontból nem jelenthető ki, hogy a sivatagi királyság reprezentánsai ne lennének veszélyesek az osztrákokra a 2025-ös tornán.

Ruben Neves az Al-Hilal egyik legjobbja (Fotó: Getty Images)

Az Al-Hilal a 2021-es ázsiai Bajnokok Ligája győztesének jogán jutott ki a klubvébére, amelyről már ezüstérme is van – igaz, még a régi lebonyolítási rendszerben lebonyolított seregszemléről. A 2022-es, de valójában 2023 februárjában játszott torna második fordulójában 1–1 után tizenegyespárbajban lépett túl a Vidad Casablancán, majd nem kis meglepetésre az elődöntőben a jóval esélyesebbnek tartott Flamengót is legyőzte 3–2-re: a Kovács István vezette mérkőzésen Szalem al-Doszari kétszer is büntetőből talált be, a harmadik gólt az argentin Luciano Vietto szerezte – a Real Madridtól elszenvedett 5–3-as döntőbeli vereséget fentebb már megénekeltük. Bár kitűnő labdarúgók játszanak az Al-Hilalnál, a fináléba jutásra most nincs nagy sanszuk, de a továbbjutásra jók lehetnek.

CF PACHUCA

Aligha kétséges, hogy ebben a csoportban az 55.9 millió eurós keretű mexikói csapat a legkevésbé esélyes a továbbjutásra. A Pachuca a 2024-es CONCACAF Bajnokok Ligája megnyerésével jutott ki a klubvilágbajnokságra, amelyen már ötödik ízben vesz részt. A 2007-es kiírásban nem sok sót ettek meg, a negyeddöntőben 1–0-s vereséget szenvedtek a tunéziai Étoile du Saheltől, s már repülhettek is haza. A 2008-as torna negyeddöntőjében 2–2-es rendes játékidő után 4–2-re megverték az Al-Ahlit, majd az elődöntőben 2–0-ra kikaptak az LDU Quitótól, a 3. helyért pedig 1–0-ra a Gamba Oszakától. Egy évvel később a negyedöntőben a kongói Mazembe jelentette a végállomást, 2017-ben a Vidad Casablanca elleni 1–0-s sikerrel nyitottak, a döntőbe jutásért szintén túlóráztak – 1–0-s vereség lett a vége a Grémióval szemben. Az érem viszont összejött: a bronzmeccsen 4–1-re nyertek az arab emírségekbeli Al-Dzsazíra ellen.

Lehet, hogy a legkevesebbre taksált Pachuca lesz a H-csoport meglepetéscsapata? (Fotó: Getty Images)

A mexikóiak keretében a hazaiakon kívül argentin, brazil, kolumbiai, uruguayi és venezeuelai labdarúgók is találhatók, legértékesebb játékosuk a Fluminensétől kölcsönvett brazil csatár, John Kennedy, aki 7 millió eurót ér – érdekesség, hogy a csapatban van egy védő és egy szélső honfitársa is, utóbbit Robert Kenedynek hívják… A tragikus sorsú amerikai elnök nevét viselő játékos ott volt a 2023-as tornán is, sőt a Flu színeiben az elődöntőben gólt is lőtt az Al-Ahli ellen. A rendkívül szívós Pachuca támadójátéka rá, valamint a 35 éves, 117-szeres válogatott Salomón Rondónra épül, kérdés, mennyi lehetőséghez jutnak az erősebbnek tűnő csoportellenfelek védői mellett.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG 2025, EGYESÜLT ÁLLAMOK

A H-CSOPORT PROGRAMJA

Június 18., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

Real Madrid (spanyol)–Al-Hilal (szaúd-arábiai)

Június 18., Cincinnati, TQL Stadion

Pachuca (mexikói)–Salzburg (osztrák)

Június 22., Charlotte, Bank of America Stadion

Real Madrid (spanyol)–Pachuca (mexikói)

Június 22., Washington, Audi Field

Salzburg (osztrák)–Al-Hilal (szaúd-arábiai)

Június 26., Nashville, Geodis Park

Al-Hilal (szaúd-arábiai)–Pachuca (mexikói)

Június 26., Philadelphia, Lincoln Financial Field

Salzburg (osztrák)–Real Madrid (spanyol)