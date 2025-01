ICEHL: négy gólt kapott Salzburgban a Fehérvár

TARTALÉKOS ÖSSZEÁLLÍTÁSBAN lépett jégre ezúttal is a Volán, mindössze három sorral állt ki a csapat a Bikák otthonában. Az első húsz percben a Salzburg volt fölényben, nem azonos fordulatszámom pörgött a két együttes, és ez sajnos gólokban is megmutatkozott. Először emberelőnyben Mario Huber, három perccel később Tyler Lewington is beköszönt.

A középső harmad elején vitatható körülmények között megszületett a hazaiak harmadik gólja is, Scott Kosmachuk magasbot-gyanúsan tessékelte be a korongot Rasmus Reijola feje mellett. Háromgólos hátrányban sem esett össze a Fehérvár, Chase Berger révén sikerült szépítenie. A folytatásban többek között Mihály Ákos és Terbócs István előtt is adódott nagy helyzet, de nem jött újabb magyar gól. Az utolsó játékrészben mindent megpróbált a Volán, de Atte Tolvanen eszén még egyszer nem tudtak túljárni a fehérvári támadók, sőt a mérkőzés végén a Red Bull Salzburg kapusa beemelte a korongot az üresen hagyott magyar kapuba, így 4–1-re nyertek az osztrákok.

A Hydro Fehérvár AV19 a vereség ellenére 37 mérkőzés után még mindig vezeti a tabellát.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

RED BULL SALZBURG (OSZTRÁK)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Salzburg, 2723 néző. V: Schauer (osztrák), Zrnic (szlovénok), Riecken, Zacherl (mindketten osztrákok)

SALZBURG: TOLVANEN 1 – Robertson, Murphy / Nienhuis (1), Lewington 1 / Wimmer, Sinn / Schreier, Hörl – Raffl, Nissner, Schneider / Hochkofler, Rowe, M. HUBER 1 / Bourke (1), Thaler (1), Kosmachuk 1 / Baltram, Auer, Krening. Edző: David Oliver

FEHÉRVÁR: Reijola – Atkinson, Campbell / Gaunce (1), Messner / Sipsicz, Stajnoch – Bartalis, Hári J., Brown / Cheek, Berger 1, Kulmala (1) / Mihály Á., Németh K., Terbócs / Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 38–25

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/0