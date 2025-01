Hét Fehérvár-meccs van hátra az osztrák hokiliga alapszakaszából

Egy hónap múlva, február 21-én lép jégre utoljára a Volán az alapszakaszban, ezt követően kezdődik a lényeg, a rájátszás. Bár még távolinak tűnhet, a válogatott szünet miatt koránt sincs messze, Kiss Dávid együttesének mindössze hét mérkőzése maradt az alapszakaszból. A múlt hét végén két hazai találkozót játszott a Fehérvár, mindegyiket a tabella alsó régiójába tartozó csapat ellen. Előbb a legjobb tízbe kerülésért küzdő Pioneers Vorarlberg izzasztotta meg a Volánt, az 51. percig vezettek az osztrákok, ám ezt követően Cameron Gaunce és Trevor Cheek révén fordított a hazai gárda. Másnap az Innsbruck ellen sem muzsikált eleinte jól a gépezet, az első tíz percben Horváth Dominiken múlt, hogy 0–0 maradt a találkozó. Aztán szép lassan belemelegedett a Fehérvár és végül 3–0-ra nyert, Horváth kapuja harmadik alkalommal maradt érintetlen ebben az idényben az osztrák központú hokiligában, ahol a kapusok rangsorában a második helyen áll.

„Számítottam erre, hasonló forgatókönyv volt, mint a Vorarlberg ellen. Nem a legjobb formánkat nyújtottuk, de lehajtott fejjel végigdolgoztuk azokat a periódusokat is, amikor nem mi domináltunk az Innsbruck ellen – mondta Horváth Dominik. – Jól játszott az Innsbruck, nagy ellenállást mutatott ahhoz képest, hol áll a tabellán. Ez is azt jelzi, hogy ebben a ligában mindenki jó erőt képvisel, mindenkit tisztelni kell a helyezéstől függetlenül. Az elmúlt hétvége jó lecke lehet, minden együttes ellen már az első perctől vért kell izzadni a győzelmekért. Ha topcsapat akarunk maradni, márpedig azok akarunk, akkor az ilyen találkozón is meg kell mutatni, miért vagyunk ebben a pozícióban a tabellán.”

Érdekes helyzetben van a Fehérvár, mert ugyan a csapat formája a sok sérülés miatt hullámzó volt az elmúlt hetekben, továbbra is a tabella tetején áll, igaz, több mérkőzést játszott a közvetlen riválisokhoz képest. Ha mindenki azonos találkozón lesz túl, nem biztos, hogy a Volán marad az élen, de ahhoz kétség sem férhet, nagyon szoros lesz a csata az alapszakasz végéig. Horváth Dominikékre még hét találkozó vár, ezek közül négyszer is közvetlen riválisokkal játszanak. Két alkalommal csapnak még össze a Bolzanóval, egyszer-egyszer pedig a Salzburggal és a Klagenfurttal. Ezek közül egyszer az olaszokkal, valamint a két osztrák sztárcsapattal is a MET Arénában játszanak a kék-fehérek.

„A hátralévő hét mérkőzésen nem is feltétlenül csak arra kell koncentrálnunk, hogy hány pontot szerzünk, hiszen a rájátszásban, ha nyerni szeretnénk, mindenkit meg kell verni. A legfontosabb az, hogy addig kialakítsuk a saját hokinkat és magabiztosan vágjunk neki a rájátszásnak. Még van min csiszolni addig, de olyan rutinos és jó a brigádunk, hogy ezt az edzőkkel kiegészülve meg tudjuk oldani.”