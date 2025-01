Erste Liga: véget ért az idény az FTC házi gólkirálya számára

A klub vasárnap közölte, hogy az orosz csatár súlyos sérülést szenvedett a DAB ellen.

„Mint ismert, csapatunk pénteken 8–1-re győzött a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában, ezzel bebiztosította a helyét az Erste Liga 2024–2025-ös szezonjának rájátszásában. Az öröm mellé azonban keserűség is társult: a mérkőzés második harmadában, egy ütközést követően Valentyin Razumnyak a vállát fájlalva korcsolyázott le, majd be is ment az öltözőbe, ahonnan egyenesen a kórházba szállították” – olvasható a fővárosiak állásfoglalásában.

Mint kiderült, a játékos vállát műteni kell, és a felépülési ideje előreláthatólag túl fogja lépni az idényből még hátralévő szakaszt, így a számára véget ért a szezon.