Három góllal kikapott hazai pályán a Fehérvár az osztrák hokiligában

SEBZETT VAD ÉRKEZETT az Alba Arénába, ugyanis péntekig veretlen volt a Südtirol, ám hazai pályán az olasz rangadón súlyos, 8–2-es vereséget szenvedett az Asiagótól. Visszafogott tempóban kezdtek a felek, az első lehetőség Chris Brown előtt adódott, de Sam Harvey résen volt, a túloldalon pedig Daniel Mantenuto kísérleténél kellett védenie Horváth Dominiknak. A harmad derekán kis híján Bartalis István kihasználta, hogy az olaszok kapusa bizonytalan volt, kijött róla a pakk, de másodjára javított. A harmad utolsó percei a Fehérváré voltak, emberelőnybe is került, de nem sikerült megszerezni a vezetést.

A második harmadban nem az öt öt elleni játék dominált, és ebből nem a Fehérvár jött ki jól. A 25. percben négy a három ellen támadhatott a Bolzano, Matt Bradley kapásból eleresztett lövése Horváth füle mellett a kapuba süvített. Később a Volán is támadhatott létszámfölényben, de Brown helyzete kimaradt, szerencsére a túloldalon Horváthnak köszönhetően Dustin Gazley ziccere is. Nem tudtak lendületbe jönni a fehérváriak. Sok volt a kiállítás, Erdély Csanád emberhátrányban is nagy helyzetbe került, ám közelről nem tudott egyenlíteni.

Az utolsó húsz perc az öt a négy ellen támadó olaszok lövéseivel kezdődött, de ezt Horváth vezetésével átvészelte a Fehérvár, öt az öt ellen pedig Erdély ordító lehetősége maradt ki. A helyzetkihasználás jobb volt a vendégeknél, 13 perccel a vége előtt Anthony Salinitri fonákkal emelt a hazaiak kapujába. Ment előre becsülettel a Fehérvár, de sok hiba csúszott a játékba. Az utolsó percekben levitte kapusát Kiss Dávid, emberelőnybe került a Volán, azonban Daniel Mantenuto üres kapus gólja mindent eldöntött, a Bolzano 3–0-ra nyert.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HCB SÜDTIROL ALPERIA (OLASZ) 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

Alba Aréna, 3257 néző. V: Siegel (osztrák), Hronsky, Konc, Durmis (mind a hárman szlovákok)

FEHÉRVÁR: Horváth – GAUNCE, Campbell / Atkinson, Messner / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R. – Cheek, Hári, Kuralt / Sebők, Berger, Brown / ERDÉLY, Bartalis, Mihály / Ambrus G., Kulmala, Terbócs / Magosi. Edző: Kiss Dávid

BOLZANO: HARVEY– Valentine, Seed / HULTS (1), Di Perna / Spornberger, Bourque / Brunner – Helewka, BRADLEY 1, GAZLEY(2) / Marchetti, Christoffer (1), McClure / Frigo, MANTENUTO 1, Frank / Digiacinto, Finoro, SALANITRI 1. Edző: Glen Hanlon

Kapura lövések: 32–22

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill, 5/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Nagyon alacsony energiaszintet láttam a csapaton, a passzaink minőségéből egyáltalán nem tudtunk építkezni. Túl sok korongot dobáltunk el, egyik sorunk sem tudta hozni a plusz energiát, az a néhány lehetőségünk elhalt a kapusukban vagy a blokkban. Vannak ilyen esték, amikor csapatként és egyénenként sem tudtunk extra energiát a játékunkba vinni.

Glen Hanlon: – Koncentráltan, keményen küzdöttünk, kiváló választ adtunk a pénteken történtekre. Jól játszottunk, a kapusunk remek napot fogott ki, sokat segített a három pont megszerzésében.

További eredmények

Graz–Vienna 2–3 – h. u.

Villach–Innsbruck 4–2

Val Pusteria–Klagenfurt 6–3