Bartalis István visszatér a magyar jégkorong-válogatottba

Tavaly év végén mondta le a válogatottságot a nemzeti csapat és a Fehérvár alapembere, Bartalis István. Bár érezni lehetett a levegőben némi feszültséget a sportágon belül, ez a bejelentés mégis mindenkit meglepett. Akkor a rutinos center azt nyilatkozta, „amíg nincs minden rendben ott, addig nem szeretnék a válogatottba menni”.

Az azóta eltelt időben sok minden történt a magyar jégkorongban: tavasszal a nemzeti együttes feljutott az A-csoportba a bolzanói világbajnokságon, majd ezt követően lemondott az elnökség, Don MacAdam távozott a szövetségi kapitányi és a sportigazgatói pozícióból is. A válogatott élére Majoross Gergely került, a szövetséget pedig a továbbiakban dr. Kolbenheyer Zsuzsanna vezeti. A változások tehát elindultak, ezek hatására pedig Bartalis visszatért az olimpiai selejtezőre készülő válogatottba.

„A múltról nem szeretnék már beszélni, ami volt, elmúlt. Reméljük, a szövetség új vezetőségét jóval emberközelibb hozzáállás jellemzi majd. Mindenkit ismerünk, de biztos nem lesz könnyű dolguk az elmúlt évek után. Anno azt mondtam, hogy amíg az a vezetőség regnál, addig én nem szeretnék a válogatotthoz menni. Onnantól fogva, hogy új elnökség lett, elgondolkoztam, hogyan tudnék visszajönni. Nem mondhatja az ember simán csak úgy, hogy na jó, most már itt vagyok. Természetesen a szövetségi kapitány kinevezése után beszéltem vele, jeleztem neki, ha bekövetkeznek a változások és igényt tart rám, akkor a rendelkezésére állok. Megbeszéltük a múlt problémáit – mondta a Nemzeti Sportnak Bartalis, majd kitért arra, mennyire fontos, hogy az új elnökségben a játékosok képviseletében Erdély Csanád is helyet kapott.

„Örömteli, hiszen ha olyan információ vagy problémánk van, amit szeretnénk jelezni a szövetségnek, akkor ott egy ember Csani személyében, aki minket képvisel. Azt gondolom, ez a kétirányú csatorna nagyon pozitív változást jelent a jövőre nézve.”

Az olimpiai selejtezőben immár Majoross Gergely kezében lesz a kormányrúd, a feladata azonban nem lesz egyszerű, hiszen a torna előtt alig néhány napot tud együtt készülni a válogatott, majd három nehéz mérkőzés következik Kazahsztán, Szlovákia és Ausztria ellen Pozsonyban.

„Hosszú távon mindenképp jó, hogy magyar szövetségi kapitánya van a válogatottnak, mivel ő is sokkal jobban magáénak érzi a feladatot – folytatta Bartalis. – A magyar jégkorong- társadalom azért elég kicsi , aki kijut külföldre, próbál valamit visszaadni az ott szerzett tudásából, Majoross Gergelynél is eljött az idő, hogy hazatérjen. Mindenkinek a szívügye a válogatott. Az olimpiai selejtező előtt kevés időt tudunk együtt tölteni, de ez a három mérkőzés abból a szempontból is jó, hogy a játékosok éles, magas szintű találkozókon vehetik fel a fonalat az idény elején. Ez a Fehérvár és a Bajnokok Ligája-indulásunk szempontjából is pozitívum. Magas színvonalon kezdhetjük az őszt, jó tempóba kerülhetünk a BL-re is, bár ott sem mi diktáljuk majd valószínűleg a ritmust. De az ilyen meccsek visznek minket előre, tavasszal pedig az A-csoportos világbajnokságon minden ilyen csata fontos tapasztalatként szolgálhat."

Az olimpiai selejtező miatt furcsa a klubidényre való készülés, hiszen a munkát kettévágja a válogatott miatt beiktatott szünet. Bartalis úgy látja, a Fehérvár kerete fejlődött az előző kiírás óta, a magyar, illetve a légióskontingens is erős lett. A Volán pénteken mutatkozik be szurkolói előtt: első mérkőzését játssza a vadonatúj Alba Arénában a szlovákiai Nyitra ellen.

„Sokkal erősebb a keretünk, a légiósoknál nem vettünk zsákbamacskát, tudjuk, kitől mire számíthatunk, magasabb szintet képviselnek jó néhányan. Sebők Balázs és Erdély Csanád hazatérése nagy erősítés, mindketten megmutatták külföldön is, mire képesek. A magyar mag velük együtt nagyon sokat erősödött. A Nyitra ellen jó benyomást szeretnénk kelteni a szurkolóinkban, többet akarunk megmutatni magunkból, mérkőzésről mérkőzésre fejlődnénk. A felkészülés elején járunk, lehet, a játéknak még nem minden eleme tiszta, de próbáljuk megvalósítani az edzői stáb kéréseit."

A magyar csapat programja:

Május 10., 16.20: Németország–Magyarország

Május 11., 12.20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 13., 20.20: Kazahsztán–Magyarország

Május 15., 20.20: Csehország–Magyarország

Május 16., 16.20: Magyarország–Dánia

Május 18., 20.20: Magyarország–Svájc

Május 19., 20.20: Magyarország–Norvégia