A könyörtelen Nyitra alaposan elrontotta a fehérvári hokiünnepet

Az újdonság varázsa. Lehetett volna ez is a mottója a péntek esti jégkorongmérkőzésnek, hiszen a Volán először lépett jégre tétmeccsen az Alba Arénában.

Lehet, hogy volt, aki még megszokásból a Raktár utcában található Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba indult el, de a Hydro Fehérvár AV19 új otthona immár a város szélén felépült Alba Aréna. A csarnok melletti parkoló mindenesetre a mérkőzés előtt már egy órával szépen telt, mindenhol mosolygós, kék-fehér mezbe öltözött szurkolók sétáltak. A találkozó napján nyitotta meg kapuit az arénában a székesfehérvári jégkorongsportot bemutató tárlat is, a múzeumban rengeteg ereklyét található, mezkiállítás, kupák, szurkolói relikviák, régi újságcikkek, köztük a Nemzeti Sport egykori lapszámai, ez a helyiség vonzotta is a kíváncsi drukkereket.

A kinti 30 fok ellenére a kiváló minőségű jégen bemelegítés közben megcsillant a beszűrődő napfény, közben pedig a szurkolók, mint a nyári szünet utáni első tanítási napon a gyerekek, üdvözölték egymást, beszélgettek az elmúlt hetek, hónapok eseményeiről, fél szemmel figyelve a pályát, hogyan is mozognak az új játékosok. A lelátón jelenlegi és korábbi válogatott jégkorongozók, szakemberek foglaltak helyet, a helyszínen nézte végig a találkozót a férfiválogatott új szövetségi kapitánya, Majoross Gergely, valamint segítője, Szilassy Zoltán is. A pakkbedobás előtt a Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál mondott ünnepi beszédet, „Boldog új hokiévet” kívánva mindenkinek. A kezdésre nagyjából fél ház lehetett, de amikor a kapu mögötti „kemény mag” rákezdett a „Hajrá, Volán” buzdításra, már érződött, milyen is lehet az új „ördögkatlan” hangulata. Nem lesz rossz, az biztos, főleg telt ház mellett egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen – jó hír, hogy erre sem kell már sokat várni, az első hazai ütközetre szeptember 12-én kerül sor.

A Hydro Fehérvár AV19 szurkolói pénteken először buzdíthatták kedvenceiket az impozáns Alba Arénában – sajnos ez is kevés volt a Nyitra ellen

Addig viszont még a felkészülésé a terep, és a pénteki első mérkőzésen a Nyitra ellen kellett megmutatnia Kiss Dávid együttesének, hol is tart. Ebben az összecsapásban azonban nem volt sok köszönet. Bár jól kezdett a Volán, Sebők Balázs és Erdély Csanád duója is veszélyes volt, a helyzetek mind kimaradtak, majd Stipsicz Bence hibáját Sahir Gill használta ki, később Robby Jackson is betalált, szinte két helyzetből kettőt értékesítettek a vendégek. A folytatásban sem alakult jobban, a második harmadban sorra kapta a gólokat a teljesen széteső Fehérvár, semmi sem sikerült a kék-fehéreknek, az utolsó húsz perc előtt már 0–7 állt az eredményjelzőn. A záró húsz percben legalább egy hazai gólt láthatott a publikum, Stipsicz Bence lőtte ki szépen a hosszú felső sarkot.

Kiss Dávidnak és stábjának még dolgoznia kell a kerettel, egy felkészülési mérkőzés után nem is szabad a vészharangot kongatni. Arra, hogy milyen is az idei Fehérvár, majd szeptemberben kapunk választ.