Ligue 1: háromgólos győzelem idegenben – lendületbe jött a Toulouse
Tartja jó formáját a Toulouse: a lilák 3–0-ra győztek a Le Mans vendégeként a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 7. fordulójának péntek esti mérkőzésén.
Gól nélküli első félidőt követően Aron Dönnum előbb gólpasszt adott Jacen Russell-Rowe-nak, majd maga duplázta meg a vezetést egy ellencsapás végén. A hajrában Casper Tengstedt kétszer is a kapuba talált, és bár az első gólját érvénytelenítették, a másodikkal lezárta a mérkőzést.
A Téfécé négy forduló óta őrzi veretlenségét, a Le Mans egymás után másodszor vesztett.
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Le Mans–Toulouse 0–3 (Russell-Rowe 46., Dönnum 59., Tengstedt 87.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.15: Strasbourg–Paris Saint-Germain
20.45: Lille–Brest
20.45: Troyes–Lens
Vasárnap
15.00: Angers–Olympique Marseille
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Monaco
17.15: Paris FC–Rennes
20.45: Lyon–Nice
Legfrissebb hírek
Ligue 1: győzelmével felugrott a dobogóra a Rennes
Francia labdarúgás
2026.10.11. 23:00
Legyűrte a PSG a Le Mans-t
Francia labdarúgás
2026.10.10. 23:22
Kiss Norbert nyolcadszor Európa tetején!
Egyéb autó-motor
2026.09.26. 16:03
A Liverpoolról álmodnak a Paris FC-nél
Francia labdarúgás
2026.09.23. 08:43