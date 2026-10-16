Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: háromgólos győzelem idegenben – lendületbe jött a Toulouse

K. Zs.K. Zs.
2026.10.16. 22:53
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Aron Dönnum az első gólját szerezte az idényben (Fotó: AFP)
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Le Mans Ligue 1 Toulouse
Tartja jó formáját a Toulouse: a lilák 3–0-ra győztek a Le Mans vendégeként a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 7. fordulójának péntek esti mérkőzésén.

Gól nélküli első félidőt követően Aron Dönnum előbb gólpasszt adott Jacen Russell-Rowe-nak, majd maga duplázta meg a vezetést egy ellencsapás végén. A hajrában Casper Tengstedt kétszer is a kapuba talált, és bár az első gólját érvénytelenítették, a másodikkal lezárta a mérkőzést.

A Téfécé négy forduló óta őrzi veretlenségét, a Le Mans egymás után másodszor vesztett.

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Le Mans–Toulouse 0–3 (Russell-Rowe 46., Dönnum 59., Tengstedt 87.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.15: Strasbourg–Paris Saint-Germain
20.45: Lille–Brest
20.45: Troyes–Lens
Vasárnap
15.00: Angers–Olympique Marseille
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Monaco
17.15: Paris FC–Rennes
20.45: Lyon–Nice

 

 

 

Le Mans Ligue 1 Toulouse
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