Ligue 1: háromgólos győzelem idegenben – lendületbe jött a Toulouse

Gól nélküli első félidőt követően Aron Dönnum előbb gólpasszt adott Jacen Russell-Rowe-nak, majd maga duplázta meg a vezetést egy ellencsapás végén. A hajrában Casper Tengstedt kétszer is a kapuba talált, és bár az első gólját érvénytelenítették, a másodikkal lezárta a mérkőzést.



A Téfécé négy forduló óta őrzi veretlenségét, a Le Mans egymás után másodszor vesztett.



FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Le Mans–Toulouse 0–3 (Russell-Rowe 46., Dönnum 59., Tengstedt 87.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

17.15: Strasbourg–Paris Saint-Germain

20.45: Lille–Brest

20.45: Troyes–Lens

Vasárnap

15.00: Angers–Olympique Marseille

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Monaco

17.15: Paris FC–Rennes

20.45: Lyon–Nice



