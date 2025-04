A PSG szombaton biztossá teheti a bajnoki címét

Igazán kár lett volna, ha néhány ultra butasága miatt zárt kapus meccsen dőlne el a francia bajnokság aranyérmének sorsa. Egyes helyi orgánumok szerint ennek fennállt a veszélye: habár a párizsi klub előre kérte szurkolóit, fogadják tisztelettel a csapat korábbi labdarúgóját, a Marseille-be szerződő Adrien Rabiot-t a két együttes március 16-i összecsapásán, ehhez nem mindenki tartotta magát. A Tri­bune Auteuil ultrái olyan feliratokat mutattak fel, amelyek nemcsak a 30 éves középpályást, hanem a családját is gyalázták a 3–1-es PSG-győzelemmel végződő mérkőzésen. Nos, a szerda késő este nyilvánosságra hozott, a sértő feliratokon túl pirotechnikáért is kiszabott ítélet jóval enyhébb: a Tribune Auteuil részleges lezárása egy találkozóra érvényes, ráadásul a határozat április 8. éjféltől lép hatályba, vagyis a következő hazai bajnokit nem érinti. Márpedig, ha szombaton a PSG pontot szerez a kiesés ellen harcoló vendége, az Angers ellen, megszerzi a bajnoki címet, az ünneplésnek pedig a rendbontók is résztvevői lehetnek.

„Jelentős motiváció, hogy szombaton együtt ünnepelhetjük a bajnoki címet a szurkolóinkkal, de gyakorlatilag már hetek óta aranyérmesek vagyunk. Az idény végéig versenyképesek akarunk maradni, szeretnénk megjavítani a rekordjainkat, illetve formában maradni. Nagy eredmény lenne bajnoki veretlenségünk megőrzése” – mondta Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a szombati meccset felvezető sajtótájékoztatón.

Hiába van csak április eleje, a francia rekordbajnok karnyújtásnyira van a 13. elsőségétől. Ez nem csoda, hiszen az európai elitligákban egyedüliként veretlenül vezeti bajnokságát, 27 meccsen 22 győzelem és öt döntetlen a mérlege. Történelmi lehetőség előtt áll az együttes, hiszen először lehet veretlen aranyérmes a Ligue 1 történetében! Ilyen bravúr végrehajtására még a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar hármas fémjelezte PSG sem volt képes. A fővárosiak az utóbbi három kiírást egyaránt megnyerték, s az elmúlt tíz évben csak kétszer taszították le őket a trónról, 2016–2017-ben a Monaco, 2020–2021-ben a Lille.

A fiatalítás tehát egyértelműen bejött a klubnál, Luis Enrique vezetőedző ragyogó munkát végez. Sablonosan hangzik, de a számos nagyszerű egyéni teljesítmény ellenére ez igazi csapatsiker, a játékosok fantasztikusan elsajátították az 54 éves spanyol szakvezető ellentámadásokra építő játékstílusát. Különösen a sokadvirágzását élő, aranylabdás formában futballozó Ousmane Dembélé lubickol ebben a rendszerben, az idényben 39-szer lépett pályára, 32 gólt szerzett és adott hét gólpasszt. Bradley Barcola is több mint 20 gólból vette ki a részét, de a futballínyencek számára az igazán nagy szenzációt a 19 éves Désiré Doué szolgáltatta, aki ugyan a kapu előtt még nem olyan veszélyes, mint rutinosabb társai, szemkápráztató cselei, fifikás megoldásai már most élményszámba mennek. Vitinha hasznosan játszik, Fabián Ruiz 2024-es Európa-bajnoki formáját idézi, az előzetesen lesajnált, fiatal védelem állja a sarat, ha pedig mégis helyzetbe kerül az ellenfél, a világklasszis teljesítményt nyújtó Gian­luigi Donnarumma áthatolhatatlan falként védi a párizsi kaput. Külön kiemelendő még a januári szerzemény, Hvicsa Kvarachelia: a Napolitól érkező, sokoldalú 24 éves grúz támadó több poszton is kivételes teljesítményt nyújt, csodálatos passzai és meglátásai új dimenziókat nyitnak a PSG-nek.

Kedden a Francia Kupában a Dunkerque elleni győzelemmel (4–2) bejutottak a sorozat döntőjébe a párizsiak, a BL-ben pedig esélyesként várják az Aston Villa elleni negyeddöntőt. Kissé sorsszerűnek is hat, hogy a sztárokkal teletűzdelt korábbi együttesek mind elbuktak, míg ez a szimpatikus, fiatalokkal teli csapat triplázhat is az évad végén.

LIGUE 1

28. FORDULÓ

SZOMBATON JÁTSSZÁK

17.00: Paris SG–Angers

19.00: Brest–Monaco

21.05: Lyon–Lille

VASÁRNAP RENDEZIK

15.00: Lens–Saint-Étienne

17.15: Montpellier–Le Havre

17.15: Reims–Strasbourg

17.15: Rennes–Auxerre

20.45: Olympique Marseille–Toulouse

PÉNTEKI EREDMÉNY

Nice–Nantes 1–2 (Abdi 14., ill. Douglas Augusto 11., Abline 38.)