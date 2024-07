NS-terasz: plakátfutball

„Az OSZK térkép-, plakát- és kisnyomtatványtár tudományos kutatója vagyok, a vizuális propagandával foglalkozom. Nálunk van az ország legnagyobb, százhúszezres plakátgyűjteménye, közülük sok foci témájú. Innen jött az ötlet, hogy az Európa-bajnokság ideje alatt mutassuk be ezeknek az alkotásoknak a segítségével a sportág időtlen népszerűségét. A könyvtár dísztermében futballfilmek és irodalmi alkotások relikviáit állítottuk ki, valamint több különlegességet, például annak a bélyegnek a tervét, amelyet az 1954-es világbajnokság magyar győzelmére bocsátottak volna ki több százezer példányban, a berni vereség után azonban villámgyorsan megsemmisítették. Magángyűjteményekben állítólag fellelhető néhány darab. Sokan nézték meg a kültéri kiállításokat, az NS-teraszhoz közeli tárlókon a régi plakátokra hajazó mai mozdulatok láthatók a Nemzeti Sport fotósainak jóvoltából. Ami engem illet, a foci csak azért érdekel, mert Bálint öcsém a Szentgotthárd megye egyes csapatának a tagja. Én is odavalósi vagyok, félig vend származású, ezért miután a magyarok kiestek, a szlovénoknak szurkoltam. A portugálok elleni meccsüket az NS-teraszon láttam, de mivel ők is búcsúztak, már nincs kedvenc válogatottam. Remélem, a döntő nagyon jó lesz!”

A Minden idők focija kiállítás a kültéri részeken az Eb végéig, tehát vasárnap késő estig, a tárlat az OSZK dísztermében viszont már csak szombaton nézhető meg.

Az egyik legrégebbi futballplakát az 1900-as évek elejéről (OSZK PKG.1914E/109)