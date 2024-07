NS-terasz: minden eddiginél többen

Fotó: Török Attila

AZ NS-TERASZ KÖZÖNSÉGÉNEK A SZIMPÁTIÁJA a döntőre sem változott. Az Európa-bajnokság tapasztalatai alapján az ide kilátogató nézőknek a kieséses szakaszban a spanyol válogatott volt a kedvencük. Amikor vasárnapi műsorvezetőnk megkérdezte, hogy ki szurkol nekik, szinte felrobbant a Várkert Bazár Öntőház udvara. Ugyanez az angolok esetében szinte „csecsemőbombának” tetszett.

Vendégünk, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is Moratáékkal szimpatizál, nagyon jó meccset várt a finálétól. Az elődöntőről megjegyezte, ha ő a bíró, a hollandok játszhatnak a fináléban. Tippelt is, szerinte vagy 0–0 lesz (ha mondjuk a hatodik percben lesz egy gól, már nem kell izgulnia), vagy 3–3. A spanyolok játéka sokkal jobban tetszik neki, mint az angolok elég „híg” színvonalú futballja. Úgy vélte, a spanyoloknak lesz több veszítenivalójuk, de a mediterrán életszemléletnek köszönhetően talán jól viselik a nyomást. Az eddigiek alapján az angoloknál dicsérte Pickfordot, Stonest a légtér urának tartja, Bellingham is kedvenc, Kane-t viszont nem annyira szereti. A spanyoloknál sokan fociznak remekül, a két fiatal, Yamal és Williams is nagy hatással volt rá.

Az NS-teraszon eddig is többször volt telt ház, a tegnapi döntőn azonban szinte még a „fákon is lógtak”. S ugye, a spanyoloknak szurkoltak.



Felejthetetlen ajándék a nagypapának „Készítsd a bőröndöket, megyünk Berlinbe!” – ezzel lepte meg a nagypapáját egy közösségi médiás tartalomgyártó, a TikTok-ra felkerült videó pedig nagyon gyorsan elterjedt az interneten. A spanyol Juanki Municio két jegyet meg egy válogatott mezt ajándékozott az erről mit sem sejtő nagypapájának, aki egyből fel is vette a dresszt. Az ideiglenesen magára maradó nagymamát azzal nyugtatták meg, hogy hétfő estére már itthon lesznek.

„Akkor irány Berlin!” – adta ki a jelszót a nagypapa, hogy az unokájával együtt a helyszínen szurkoljon a spanyol válogatottnak az Anglia elleni Európa-bajnoki döntőn. S. N.