Győzelmi mámor: veszélyben volt Marc Cucurella hajzata

Tornagyőzelem félelmetes mutatókkal

A spanyol válogatott megérdemelten lett Európa-bajnok, miközben számos csúcsot is megdöntött mind kollektív, mind egyéni szinten. Győzelmek, címek, gólok, korrekordok – volt itt minden!

ÚJABB FEJEZET íródott a spanyol futball aranyoldalaira! A németországi Európa-bajnokságon a válogatott ráadásul nem egyszerűen csak elhódította a trófeát, hanem számos rekordot is felállított.

Először is hétből hét mérkőzést nyert meg, márpedig a tökéletes mérleg eddig csak az 1984-es bajnok francia nemzeti együttesnek jött össze, ám a Michel Platini vezette csapatnak „csak” öt mérkőzést kellett játszania. Hétmérkőzéses sikersorozatot – kizárólag a rendes játékidőt figyelembe véve – eddig kizárólag a 2002-es világbajnokságot megnyerő brazil válogatott tudott felmutatni nagy nemzetközi tornán. Továbbá az Eb jelenlegi lebonyolítási rendszerében a spanyolok az elsők, akik egyetlen találkozót sem veszítettek el.

A csapatkapitány, Álvaro Morata foghatta elsőként kézbe az Eb-serleget (Fotó: Szabó Miklós)

A győzelemmel a spanyolok egy tizenkét éve tartó holtversenyt is a maguk javára billentettek, az ibériai nemzet ugyanis már négyszeres Európa-bajnok (1964, 2008 és 2012 után nyert ismét a válogatott), amivel a kontinens abszolút egyeduralkodójává lépett elő, lehagyva Németországot (1972, 1980, 1996). A Nationalelf 2028-ban ugyan beérheti a La Roját, ám az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vonatkozó ranglistaszámítása szerint ebben az esetben is a spanyolokat kell majd az élre rangsorolni (ahogyan eddig is egyébként), mert ők az egyetlenek, akik valaha meg tudták védeni az Európa-bajnoki címüket.

Spanyolország nemcsak a címek és a győzelmek terén lett csúcstartó a tornát követően, hanem a gólok terén is. Luis de la Fuente alakulata 15 találatot szerzett az Eb-n, eggyel többet, mint az eddigi rekorder, az 1984-es francia válogatott. Jóllehet, a ’84-es győztes kettővel kevesebb mérkőzésen érte el a tizennégy gólját.

A sikerhez vezető út korántsem volt kikövezve, és a spanyoloknak gyakorlatilag a világ legjobb válogatottjait kellett legyőzniük, mire a magasba emelhették a serleget. Így viszont az övék az egyetlen nemzeti csapat, amely egy Európa-bajnokságon négy világbajnokot – Olaszországot, Németországot, Franciaországot, Angliát – is térdre kényszerített.

Már a torna előtt sok szó esett arról, hogy a spanyol keret kor szerinti összetétele igen vegyes, az Európa-bajnoki címmel pedig a korrekordokat is sikerült megdönteni. Lamine Yamal lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki nagy nemzetközi tornát nyert, (17 éves és 1 napos korában), emellett ő a legifjabb gólszerző is 16 évesen és 362 naposan. A korábbi csúcstartó Pelé volt, aki 1958-ban 17 évesen és 239 naposan szerzett gólt a világbajnokságon, amelyet aztán tíz nappal később el is hódított a brazil válogatottal. A skála másik végén Jesús Navas található, aki 38 évesen és 236 naposan lett az Európa-bajnokságok történetének legidősebb győztese.

Lamine Yamal (Fotó: Szabó Miklós)

Lamine Yamal ráadásul nemcsak korrekordokat állított fel, a spanyol válogatott egyetlen játékosa sem jegyzett korábban négy gólpasszt egy Európa-bajnokságon, de összességében is csak négy labdarúgónak jött össze ez a bravúr: Steven Zuber (Svájc, 2020), Aaron Ramsey (2016, Wales), Eden Hazard (2016, Belgium), Ljubinko Drulovics (Jugoszlávia, 2000).

Végezetül meg kell említeni azt az elsöprő fölényt, amit a spanyol labdarúgás a nagy futballdöntőkön mutat. A válogatott a legutóbbi négy fináléját (2008, 2012, 2024: Eb, 2010: vb) megnyerte, és voltaképpen csak egyet veszített el, az 1984-es Európa-bajnokságét, míg a spanyol klubcsapatok a legutóbbi 23 (!), külföldi alakulat ellen megvívott klubtornadöntőjükben diadalmaskodtak.