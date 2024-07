Mourinho: A spanyolok szereplése lepett meg a legjobban

Portálunkon is megírtuk, hogy José Mourinho előzetes jóslata szerint az Anglia, Franciaország, Németország, Portugália négyes közül kerülhet ki a labdarúgó Európa-bajnokság győztese. Két válogatott még versenyben is van a tornán, szülőhazája, Portugália viszont már búcsúzott – akárcsak a németek. A Fenerbahce mestere most arról beszélt, melyik válogatott lepte meg leginkább az Európa-bajnokságon.

„Spanyolország jelenti számomra a legnagyobb meglepetést, mert sokat fejlődött és gyakorlatilag egy új csapat alakult ki. Számomra jelenleg ők játsszák a legjobb futballt a tornán” – idézte Mourinhót a dailysports.net. Mourinho a portugál válogatott teljesítményéről is elmondta véleményét, és kritikus hangon szólt szülőhazája tornán mutatott játékáról: „Portugália annak ellenére sem nyűgözött le, hogy a negyeddöntőbe jutott. Többet vártunk a csapattól. A Portugália–Horvátország felkészülési mérkőzésen ott voltam a stadionban, és nem volt túl jó élmény. Már akkor sem volt jó érzésem. A torna során ugyan sikerült továbbmenni, ennek ellenére nem voltunk meggyőzőek” – fogalmazott.