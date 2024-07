„Megszakad a szívem!” – a törökök hollandja nem játszhat Hollandia ellen

„A Hollandia elleni mérkőzés különleges számomra. Nagyon-nagyon szerettem volna pályára lépni, de ez sajnos nem lehetséges, az Ausztria feletti diadalnak ez az egyetlen kellemetlen következménye. Őszintén szólva megszakad a szívem. Erősen hiszek a csapattársaimban, mindent megtesznek majd, hogy a következő körben is ott legyünk, és ott már én is visszatérhetek” – idézi Orkun Kökcüt a holland Algemeen Dagblaad az Ausztria elleni 2–1-es török győzelem másnapján.

Kökcü török szülők gyermekeként a hollandiai Haarlemben született 2000-ben, ott nőtt fel, a Groningen akadémiájáról kikerülve 18 évesen a Feyenoord játékosa, majd csapatkapitánya lett, mielőtt tavaly a Benficába igazolt.

A rotterdamiaknál öt évet húzott le, 2023-ban bajnok lett, sőt mi több az első nemzetközi meccseit is holland mezben játszotta: U18-as, majd U19-es válogatott volt, mielőtt 19 évesen a török nemzeti csapat mellett tette le a voksát.

„Követem a hollandiai eseményeket, és természetesen láttam a közösségi médiában, milyen sok kritikát kapott az oranje az Ausztriától elszenvedett vereség után. Bármit is írjanak az emberek, a holland válogatott játékosai a legerősebb bajnokságokban edződnek, technikailag és erőnlétileg roppant erősek. De nagyon felkészülünk belőlük, és ha hiányzik is majd néhány játékosunk, mi is nagyon erős csapattal állunk ki” – folytatta Kökcü, aki, bár sántikálva hagyta el a pályát kedd este, bízik benne, hogy még ezen az Európa-bajnokságon gyarapíthatja válogatott meccsei számát (32-nél tart a török nagyválogatottban).

„Jó érzésekkel ébredtem, semmi sérülés. Csak egy kisebb rúgást kaptam. Nagyon remélem, hogy lesz alkalmam pályára lépni az elődöntőben!”

A holland–török negyeddöntő szombaton lesz, a győztes az angol–svájci párharc továbbjutójával vív meg a fináléért.