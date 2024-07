„Krokodilkönnyeket hullatott” – Hamann után Ruud Gullit is beszólt Ronaldónak

„Ronaldo csak saját magáról gondolkodik. Berúgja a saját tizenegyesét, majd elnézést kér a szurkolóktól. Semmi szükség sem volt erre. Természetesen a következő meccsen is kezdeni fog, de nem látok egyéb végkifejletet, mint a franciák győzelmét” – vélekedett a játékosként 59-szeres német válogatott Hamann.

A hollandok Eb-győztes ikonja, Ruud Gullit sem kímélte a 39 éves támadót.

„Minden portugál szabadrúgáshoz Ronaldo állt oda, mindezt annak dacára, hogy hatvanból egyszer talál be ilyen helyzetből. A portugál csapatban több olyan játékos is akad, aki jobban lövi a szabadrúgásokat, de neki szokás szerint el kell lopnia a show-t. Frankó leszek, nagyon nem tetszett, amit azon a meccsen láttam. Elpazarolta a szabadrúgásait, a hosszabbításban tizenegyest is hibázott, majd elsírta magát. Szerintem krokodilkönnyeket hullatott. Amit Ronaldo művel, az elfogadhatatlan” – így a 61 éves legenda.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Portugália–Szlovénia 0–0 – tizenegyesekkel 3–0

Frankfurt am Main, Frankfurt Aréna, 46 576 néző. Vezette: Daniele Orsato (Ciro Carbone, Alessandro Giallatini – olaszok)

Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo (Nélson Semedo, 117.), Rúben Días, Pepe (Rúben Neves, 117.), Nuno Mendes – Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha (Diogo Jota, 65.) – Bernardo Silva, C. Ronaldo, Rafael Leao (Francisco Conceicao, 76.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Szlovénia: Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec – Stojanovic (Verbic, 87.), Gnezda Cerin, Elsnik (Ilicic, 105.), Mlakar (G. Stankovic, 74.) – Sporar (Celar, 74.), Sesko. Szövetségi kapitány: Matjaz Kek

Sárga lap: Joao Cancelo (107.), ill. Drkusic (32.), Karnicnik (37.), G. Stankovic (101.), Bijol (106.), Balkovec (107.)