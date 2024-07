Gakpo a múltba, Koeman a jövőbe tekintett a győzelem után

A román válogatott részéről, Edward Iordanescu és Razvan Marin is kiemelte, hogy a bekapott gólig ők irányították a mérkőzést.

„2004-ből nincsenek emlékeim, de 2008-ból igen. A 2012-es Eb nem volt jó év számunkra, de aztán volt egy nagyon jó világbajnokságunk. Most itt vagyunk a csapatunkkal, és megpróbálunk saját emlékeket teremteni. Fontos volt ma, hogy ma megmutassuk, mit is tudunk” – értékelt Gakpo, aki Marco van Basten óta a legfiatalabb játékos, aki az Eb egyenes kieséses szakaszában gólt és gólpaszt is jegyzett.

A Románia–Hollandia mérkőzés utáni nyilatkozatait itt olvashatja!