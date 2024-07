Iordanescu: Megpróbáltuk meglepni Hollandiát, a 20. percig jól is ment

Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya így értékelt az UEFA oldalán: „Néha nehéz megmagyarázni, miért játszol rosszul, vagy miért játszol magas színvonalon. Ma nehéz volt a kezdés, de végül megtaláltuk a játékunkat. Talán az egyik kritikus pont az volt, hogy túl sokáig tartott a második gól megszerzése. A támadójátékunkkal nagy gondot okoztunk Romániának.”

„Nagyszerű tehetségek vannak a csapatban. Természetesen nyernünk kell valamit, akkor az emberek 1988-hoz fogják hasonlítani a mostani generációt. A futball azóta megváltozott, láthattuk az elmúlt meccseken, hogy mindenkinek gondjai voltak a továbbjutással – vélekedett Koeman, majd hozzátette: – A végeredmény mindig a legfontosabb. Mi azonban hollandok vagyunk, és szépen is kell játszanunk. A mai kiemelkedő teljesítmény volt. Erre van szükségünk ahhoz, hogy legyen esélyünk a továbbjutásra.” A 61 éves holland tréner elmondta, hogy Steven Bergwijnt elővigyázatosságból cserélte le a szünetben, továbbá kiemelte Cody Gakpo fontosságát, aki fizikailag és technikailag is sokat segít a csapaton.

A hollandoknál duplázott a csereként beálló Donyell Malen, aki a harmadik játékos, aki a padról beszállva duplázik az Eb egyenes kieséses szakaszában. Malen mindössze a negyedik holland, aki csereként beállva volt eredményes az Európa-bajnokságok történetében.

Hollandia a Románia elleni 15 válogatott mérkőzésből 11-et megnyert három döntetlen és egy vereség mellett. A mérkőzés legjobbjának megválasztott Gakpo így nyilatkozott: „A fizioterapeuta azt mondta, hogy én fogom lőni az első gólt, ezért futottam felé ünneplés közben. Összességében jó meccset játszottunk. A szurkolók nagyszerűek voltak a stadionban.”

„2004-ből nincsenek emlékeim, de 2008-ból igen. A 2012-es Eb nem volt jó év számunkra, de aztán volt egy nagyon jó világbajnokságunk. Most itt vagyunk, és megpróbálunk saját emlékeket teremteni. Fontos volt ma, hogy megmutassuk, mit is tudunk” – értékelt Gakpo, aki Marco van Basten óta a legfiatalabb játékos, aki az Eb egyenes kieséses szakaszában gólt és gólpasszt is jegyzett az oranjéban.

1+1 - Con 25 años y 56 días, Cody Gakpo 🇳🇱 es el jugador neerlandés más joven en marcar y asistir en un partido eliminatorio de un gran torneo desde Marco van Basten en la final de la Eurocopa 1988 (23 años y 238 días).



Heroico.#EURO2024 https://t.co/07S8qDMjUP — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2024

Denzel Dumfries, a hollandok védője így vélekedett: „Az osztrák meccsből levontuk a tanulságokat. Rengeteget beszélgettünk a múlt héten. Szerintem nagyon jól teljesítettünk, különösen a presszingben és a labdabirtoklásban.” Az Internazionaléban légióskodó játékos elmondta, hogy egygólos előnynél sem izgultak, tudták, hogy kis helyzetekből is be tudnak találni a románok kapujába.

Edward Iordanescu, a románok szövetségi kapitánya is értékelt az UEFA oldalán: „Ma véget ért egy nagyszerű történet, amelyet két évvel ezelőtt kezdtünk el. Ezt a történetet itt Németországban folytattuk a válogatott szurkolóival együtt. A csapat nagyszerű teljesítményt nyújtott, de van némi szomorúság. Többet akartunk, de mindent beleadtunk. Köszönöm a srácoknak, a szurkolóknak és a románoknak a világ minden táján, akik támogattak minket.”

„A románoknak hinniük kell önmagukban. Ha így tesznek, fantasztikus dolgokat tudnak produkálni. Fejleszteniük és nevelniük kell az új generációkat. Inspirációt kell meríteniük ezekből a fiúkból, és példaképeiknek kell lenniük, mert ők mindent beleadtak. Ezek olyan tanulságok, amelyeket mi is hasznosíthatunk. Ez a kötelék a román emberek és a válogatott között – ez egy új kezdet lehet. Megpróbáltuk meglepni Hollandiát, a huszadik percig jól is ment. Mi alakítottuk ki az első nagy lehetőséget, de az első kapott gól kibillentett minket. Mindhárom gól egyéni akciókból született” – zárta gondolatait Iordanescu.

„A kezdésünk, az első húsz perc nagyon jó volt. Mi irányítottuk a játékot, de aztán az első góljuk és Mogos sérülése mindent megváltoztatott számunkra” – nyilatkozta Razvan Marin. A román válogatott csapatkapitánya, Nicolae Stanciu próbálta a vereség jó oldalát nézni. „Megtanultuk, hogy ez lehetséges, nagy dolgokra vagyunk képesek, ha együtt harcolunk, ha mindent beleadunk a pályán. Bár nem jutottunk be a negyeddöntőbe, remélem, mindenki büszke és felismeri, hogy milyen teljesítményt nyújtottunk válogatottként, miután huszonnégy éve nem volt ilyen eredményünk. Nem hiszem, hogy sajnálkoznunk kellene, hanem kezet kellene fognunk, gratulálva egymásnak.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

ROMÁNIA–HOLLANDIA 0–3 (0–1)

München, Allianz Aréna, 65 012 néző. Vezette: Felix Zwayer (Stefan Lupp, Marco Archmüller) – németek

ROMÁNIA: Nita – Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (Racovitan, 38.) – M. Marin (Cicaldau, 72.) – Hagi (Alibec, 72.), R. Marin, Stanciu (Olaru, 88.), Man – Dragus (Mihaila, 72.). Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 69.) – Schouten (Veerman, 69.), Simons, Reijnders – Bergwijn (Malen, a szünetben), Depay (Blind, 90+2.), Gakpo (Weghorst, 84.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Gólszerző: Gakpo (20.), Malen (83., 90+3.)

Sárga lap: M. Marin (67.), Stanciu (82.), ill. Dumfries (78.)

A MÉRKŐZÉST PERCRŐL PERCRE KÖVETŐ TUDÓSÍTÁSUNKAT IDE KATTINTVA OLVASHATJÁK!