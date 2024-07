Eb-elődöntők: az M4 Sport lett a legnézettebb csatorna

Azt írták: látványos, izgalmas mérkőzések döntöttek a 2024-es Eb döntőjében részt vevő csapatokról, kedden a spanyol, míg szerdán az angol válogatott ünnepelhetett győzelmet. A nyár első nagy sportos eseménye - főként a magyar vonatkozású mérkőzések - rendszerint sok nézőt ültetnek a képernyők elé, és ez a tendencia a két elődöntő nézettségi adataiban is megmutatkozott. Az idei Eb legnézettebb meccsei közé, a magyar vonatkozásúak mellett, 900 ezer fölötti nézettséggel bekerült a két elődöntő is. A magyar televíziós piac idei legnézettebb műsorait tehát továbbra is az M4 Sport adja.

A keddi találkozó ideje alatt a tévénézők 28.3 százaléka az M4 Sportot választotta, míg ez az érték a férfiak esetében 38.6 százalék volt. Szinte ugyanez mondható el a szerdai elődöntőről is, amely során a televíziót nézők 28.1 százaléka, a férfiak 38.2 százaléka szurkolt az M4 Sport képernyője előtt. A keddi Spanyolország–Franciaország mérkőzést 946 ezren nézték, míg a szerdai Hollandia–Anglia összecsapást 918 ezren. Mindkét esetben a férfi nézők voltak többségben, előbbinél 608 ezer, utóbbinál 583 ezer volt a számuk – ismertették.

Kiemelték: ezzel az eredménnyel mindkét elődöntő alatt az M4 Sport lett a legnézettebb csatorna – mindkét meccsbe 1.6 milliónál is többen néztek bele legalább egy percre (kedden 1 millió 618 ezren, míg szerdán 1 millió 608 ezren). Kedden az első félidő nézettsége 910 ezer, a másodiké 997 ezer, a szerdai találkozó első felvonásának nézettsége 912 ezer, a másodiké 948 ezer volt. A mérkőzések legnézettebb percei mindkét esetben az első félidők végén voltak: kedden 21.41-kor 1 millió 118 ezren, míg szerdán 21.42-kor 1 millió 83 ezren nézték.

Ezekben az adatokban továbbra is csak a háztartások szerepelnek, az nem, hogy hányan követték szurkolói zónákban, óriáskivetítők előtt, vagy vendéglátóipari egységekben a csapatok szereplését – tették hozzá.

Már csak a fináléja van hátra a 2024-es Eb-nek, július 14-én Spanyolország–Anglia összecsapást rendeznek a trófeáért Berlinben. Az M4 Sport 19.30-től várja a szurkolókat felvezető műsorral, a döntő kezdő sípszója 21 órakor hangzik el. Az M4 Sporton, a Nemzeti Sportrádióban, és online felületeiken, valamint a Nemzeti Sport oldalán is követhetik élőben a döntőt – írták a közleményben.