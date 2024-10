A 2026-os és a 2030-as labdarúgó-vb-t is kizárólag az M4 Sport adja Magyarországon

„Óriási örömmel jelenthetjük be, hogy folytatódik a hagyomány: indulása óta az összes labdarúgó Eb és vb kizárólagos otthona az M4 Sport volt, a mostani szerződés értelmében ez legalább 2030-ig így lesz – fogalmazott Papp Dániel vezérigazgató az MTVA közleményében. – Most már csak azért szorítunk, hogy a magyar válogatott is részt vegyen a tornán, ebből a szempontból kulcsfontosságúak lesznek a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzések, valamint a jövő évi selejtezők, amelyeket szintén kizárólag a közmédia felületein láthatnak élőben Magyarországon, ahogy nálunk minden esetben, természetesen előfizetési díj nélkül.”

Új rendszer, több izgalom és érzelem

Alig másfél év múlva az egész világot lázban tartja az első 48 csapatos torna, amelyen az eddigi 64 helyett 104 mérkőzést rendeznek, köztük harminckettőt az egyenes kieséses szakaszban, ez pedig minden továbbinál több izgalmat, – az M4 Sport mottóját idézve – közös pillanatot ígér. A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik Észak-Amerikában, pontosabban Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban, összesen 16 városban, a futball révén egyesítve a világot, és létrehozva a sporttörténelem leglenyűgözőbb sporteseményét.

Eközben a 2030-as világbajnokság a torna századik évfordulója lesz, amelyet Marokkó, Portugália és Spanyolország rendez. A FIFA Tanácsa egyhangúlag beleegyezett abba is, hogy egyedülálló centenáriumi ünnepséget rendezzenek Uruguay fővárosában, Montevideóban, ahol 1930-ban először rendezték meg a labdarúgó-világbajnokságot. Emellett három vb-mérkőzést is tartanak Uruguayban, Argentínában és Paraguayban. Sikeres pályázati eljárás esetén a végső döntést a FIFA kongresszusa hozza meg 2024 decemberében.

Világbajnokság a közmédia felületén

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak a mérkőzések és a csapatok számát tekintve jelent új szintet, hanem a torna közszolgálati média általi tudósításának szerkezetében is. A mérkőzéseket az M4 Sport, a párhuzamosan futó meccseket az M4 Sport+ közvetíti. Emellett a nyáron indult Nemzeti Sportrádió is kiterjedt tudósítást nyújt a tornáról, minden mérkőzésnapon élő közvetítéssel és elemzéssel. A mérkőzések és az összefoglalók a közszolgálati média digitális platformjain is elérhetőek lesznek, csakúgy, mint az összes megnyitóünnepség, várhatóan minden országnak lesz sajátja.