Címlapsztori: az ötven utcai potyázótól a 2.8 milliós csúcsnézettségig

SZÉKELY DÁVID, AZ M4 SPORT CSATORNAIGAZGATÓJA

„Érdemes tudni a mellékelt adatokról, hogy nem mutatják a Szabadság téri és egyéb nyilvános meccsnézések tömegeit, vagyis a tényleges számok ennél is magasabbak. A statisztikákat böngészve jól látszik, hogy a 2016-os Európa-bajnokság magyar válogatott mérkőzései elképesztően népszerűek voltak, közrejátszott a kiemelt érdeklődésben a negyvennégy évnyi várakozás és az erős kezdés is. Az 1.73 millió embert vonzó osztrák–magyar mérkőzés után az Izland ellenit már több mint 250 ezerrel többen követték, a Portugália ellenit ahhoz képest is még 340 ezerrel többen, a Magyarország–Belgium nyolcaddöntő pedig az M4 Sport történetében a csúcsok csúcsa volt. A 2.8 milliós nézettség 61.5 százalékos közönségaránnyal egészen szürreális adat, az este kilencórás kezdés és a vasárnapi időpont is sokat számított. Ha az idén továbbjut a magyar válogatott, feltételezem, a Portugália elleni nyolcaddöntő nézettsége talán megközelítette volna a nyolc évvel ezelőtti, belgák elleni mérkőzését. A németországi Eb a három magyar meccs számait nézve összességében népszerűbbnek bizonyult a három évvel ezelőtti, Coviddal nehezített tornáénál, pedig ott mindhárom ellenfél, Portugália, Franciaország és Németország is kiemelt figyelmet kiváltó csapat volt. Rohamosan nő a mérkőzéseket online streamelők aránya, 2016-ban még nem volt ilyen kimutatásunk, de ha a 2021-es magyar–portugál mérkőzésközvetítés során mért 55 ezer látogatót összevetjük az idei magyar–német 234 ezrével, érzékelhető a különbség. Általában elmondható, hogy az adott időben tévét nézők 45–50 százalékát képes lekötni a magyar válogatott az Európa-bajnokságon játszott mérkőzéseivel. Ez a csapat egyéb találkozóihoz képest két-háromszoros szorzót jelent, a márciusi magyar–török felkészülési mérkőzést például 640 ezren látták, 17.9 százalékos közönségarány mellett. A viszonyítás kedvéért: a Ferencváros–Paks Magyar Kupa-döntő 365 ezer nézőt és 10.5 százalékos közönségarányt, a legutóbbi Fradi–Újpest 211 ezer nézőt és hatszázalékos közönségarányt, a Real Madrid–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-döntő 580 ezer nézőt és 18 százalékos közönségarányt, a Spanyolország–Anglia Eb-döntő 1 millió 323 ezer nézőt és majdnem 40 százalékos közönségarányt hozott. Ami a futballközvetítések fejlődését illeti, a cél az, hogy a nézőt egyre közelebb vigyük az eseményekhez. Az idei Eb újítása, hogy a pályaszéli bejelentkezések mellett a mérkőzés előtt besétálhatunk a kezdőkörbe, előzetes egyeztetés szerint interjút készíthetünk a buszról leszálló játékosokkal, benézhetünk az öltözőbe. Hozzáteszem, ehhez az MLSZ együttműködése is kellett. Előtérbe került az adatközpontú ­mérkőzéselemzés, igyekszünk valamennyi érdekes statisztikát megmutatni, élni a korszerű megoldásokkal, a jövőt tekintve pedig ­ilyen téren a határ a csillagos ég.”