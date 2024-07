Christian Vieri: Az olasz válogatott csapatként mondott csődöt

Mindenkit ugyanúgy hibáztat Olaszország korai Európa-bajnoki búcsúja miatt Christian Vieri. Az 51. életévét július 12-én, pénteken betöltő korábbi csatárklasszis, aki 49 mérkőzésen 23 gólt szerzett 1997 és 2005 között az olasz válogatottban, felháborodott azon, hogy a squadra azzurra címvédőként a Svájc elleni nyolcaddöntőben sima vereséget ­(0–2) szenvedett és búcsúzott a tornától.

„Hatalmasat csalódtam, mindenkitől sokkal többet vártam – idézte Vierit a Sportmediaset. – Pocsék Európa-bajnokságon vagyunk túl, ezt nyugodtan ki lehet mondani. Olaszok vagyunk, a válogatottunk egyetlen Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon sem lehet csak résztvevő, minden nagy tornát meg kell próbálnia megnyerni. Az ország él-hal a futballért, és a szurkolók azt várják, hogy ez a szenvedély a pályán is visszaköszönjön. Ezen az Európa-bajnokságon szinte semmit sem lehetett látni az olasz futball értékeiből, de ez nem az egyének hibája, a válogatott csapatként mondott csődöt.”

Christian Vieri, miután kiadta a dühét, arról is szót ejtett, minek kellene változnia ahhoz, hogy az olasz válogatott visszavegye az őt megillető helyet a világfutballban.

„Először is mindenkinek, aki a kudarc részese volt, fel kell ismernie, hogy mit csinált rosszul – kezdte az olasz klasszis. – Természetes, hogy ilyenkor mindenki a szövetségi kapitányt hibáztatja, ez része a munkájának, ám a probléma sokrétűbb. Minden téren fejlődni kell, és biztos vagyok benne, hogy a szövetségnél jól döntenek. Fel kell állnunk a padlóról! A futball nem csak sikerekből áll, van, amikor semmi sem jön össze. Most nem játszott jól a csapat, ahogyan a játékosok sem. De úgy érzem, nincs minden veszve. Ha rögös is az út, visszatalálunk rajta a helyes irányba.”