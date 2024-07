„Azt hittem, jól elrejtettem a kulacsomat...” – Jordan Pickford a tizenegyespárbajról

Mint arról portálunkon is beszámoltunk, az angol válogatott tizenegyespárbajt nyerve ejtette ki Svájcot és jutott a legjobb négy közé a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon. Az angolok továbbjutásához – amellett, hogy rúgóik nem hibáztak – egy védéssel járult hozzá Jordan Pickford, aki a második körben hárította Manuel Akanji tizenegyesét. Az Everton kapusa láthatóan felkészült mindenre, ugyanis kulacsán ott volt a puska, melyből megtudhatta, ki, hová szeret lőni.

A svájciak egyik lövőjének, Manuel Akanjinak a neve mellett például a „vetődés balra” felirat volt olvasható A tanács bevált, Pickford ugyanis kivédte a Manchester City játékosának a lövését.

A találkozó után az angolok kapusát erről is kérdezték: „Azt hittem, jól elrejtettem a kulacsomat, de nem!” – mondta el nevetve Pickford a vegyes zónában. A tizenegyest elrontó Akanji is megszólalt a vegyes zónában: „Igazából nem figyeltem a kapust, nem is fogtam fel, hogy mit csinál. Csak magamra figyeltem, letettem a labdát a tizenegyespontra, de sajnos nem a megfelelő sarkot választottam, és nem is lőttem jól a tizenegyest.”

Nem ez az első alkalom egyébként, amikor Pickford hasonló segítséget vesz igénybe: a 2018-as világbajnokságon Kolumbia ellen is tizenegyespárbajra kényszerült Anglia, és Pickford már akkor is bevetette a kulacsos segítséget, csapata pedig szintén továbbjutott.