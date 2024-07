Az angol sajtó szerint ők válthatják Southgate-et a válogatott kispadján

Gareth Southgate 2016-ban vette át az angol válogatott irányítását, mellyel a 2018-as világbajnokságon elődöntőbe, az előző és az idei Európa-bajnokságon döntőbe jutott, ám a szakembert (és/vagy csapatát) a mostani tornán is sokan kritizálták, mert meglehetősen konzervatív teljesítményt nyújtottak az egyébként az idény során kimagasló formában játszó labdarúgók is.

Southgate jövője is jóformán napról napra változott: az Európa-bajnokság előtt úgy fogalmazott, hogy ha nem nyerik meg a tornát, készen áll rá, hogy távozzon. A csoportkör után, a Szlovákia elleni találkozó előtt is felerősödtek ezek a hangok, s az angol sajtó azt írta, a nyolcaddöntő lehet Southgate utolsó mérkőzése a „háromoroszlánosok” kapitányaként, ám – a játékoskeret képességeihez mérten – gyenge teljesítménnyel is eljutottak a döntőig, amely előtt rengeteg szurkoló kért bocsánatot a szakembertől a kritikák miatt, sőt, még az is felmerült, hogy Southgate még a torna ideje alatt szerződést hosszabbíthat.

A Spanyolország elleni vereséget követő sajtótájékoztatón Southgate úgy fogalmazott a jövőjét firtató kérdésre: „Nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő pillanat arra, hogy erről döntsek.”

A szakember szerződése 2024 decemberéig szól, így az idő nem feltétlenül sürgeti a döntéshozatalban, ugyanakkor a BBC szerint előnyös lenne, ha még a Premier League 2024–2025-ös idényének kezdete előtt eldőlne a sorsa, már csak azért is, mert az angol válogatott legközelebb hat hét múlva, szeptember 7-én a Nemzetek Ligájában Írország ellen lép pályára Dublinban, majd októberben és novemberben is lesznek mérkőzései.

A BBC Southgate és az angol válogatott jövőjéről szóló cikkében kiemelte, hogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) többmillió fontot szánt az edzőképzés fejlesztésére, de angol menedzser/vezetőedző továbbra sem tudta megnyerni a Premier League-et, s bár Steve Cooper 2017-ben U17-es világbajnokságot nyert, a legjobb eredményt a Newcastle-t irányító Eddie Howe érte el, aki a 2022–2023-as kiírásban negyedik helyen végzett csapatával az angol élvonalban.

A Newcastle legendája, Alan Shearer véleménycikkében azt írta Southgate és az angol válogatott Eb-szerepléséről: „Southgate egy pokoli utazásra vitt minket az elmúlt nyolc évben, de gyanítom, hogy a vasárnapi, spanyolok elleni vereség volt az utolsó meccse Anglia kapitányaként.”

Az PL-gólrekorder úgy véli, Southgate-nek kell döntenie arról, megy vagy marad-e, de fárasztó munkát végzett az elmúlt nyolc évben.

„Ha mégis elmegy, emelt fővel mehet, mert Anglia most teljesen más helyen van, mint amikor 2016-ban átvette az irányítást” – utalt az Izland elleni kínos vereségre is Shearer, aki szerint Southgate mentálisan sokkal jobb helyzetbe hozta a csapatot és az általa képviselt szellemiség miatt jutottak ismét döntőbe.

Mindezek eléréséért hatalmas tiszteletet és hálát érdemel, de sajnálatos, hogy – kiváló munkája ellenére – Gareth egyszerűen nem tudta kihozni a legjobbat ebből a csapatból Németországban és ez volt a különbség aközött, hogy bejutott egy döntőbe, vagy megnyerte azt.

Shearer kitért arra is, hogy az angol válogatott akkor tudott igazán jól támadni, amikor hátrányban volt, de „egy ideális világban nem kellett volna várnunk”.

A Sky Sports eközben már Southgate lehetséges utódairól írt, ugyanis ha a kapitány a távozás mellett dönt, akkor az FA a már elkészített, hosszú listájáról választhat utódot. A lap szerint a jelöltek között van a Newcastle-t irányító Eddie Howe, a korábban a Tottenhamnél és a Chelsea-nél is dolgozó Mauricio Pochettino, és a londoni kékek másik korábbi menedzsere, Graham Potter, valamint az angol U21-es válogatottat jelenleg irányító Lee Carsley is (2016-ban Southgate is az U21-esek szövetségi edzője volt, mielőtt felkérték a felnőttválogatott irányítására).