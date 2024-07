Andrés Iniesta: „Még nyolcvanévesen is jó lenne a pályán átélni ezeket a pillanatokat”

– Tizennégy éve, 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert Jesús Navasszal, aki a mostani spanyol keretnek is tagja. Kicsit sem irigy rá?

– Még nyolcvanévesen is jó lenne a pályán átélni ezeket a pillanatokat, de szurkolóként is örömteli látni a válogatott menetelését – mondta Andrés Iniesta a Marcának adott interjúban. – Két lábbal a földön kell maradni, az utolsó lépés, az angolok elleni döntő még hátravan. Nagyon remélem, hogy sikerül feltenni a koronát az eddigi szereplésre, és a spanyol válogatotté lesz a trófea.

Már a madridi ünneplésre készülnek a spanyolok Hétfő este nyolc órától a madridi Cibeles téren ünnepelhetnek a spanyol szurkolók, ha a válogatott a vasárnapi döntőben legyőzi Angliát. Ezt Inma Sanz, a főváros alpolgármestere erősítette meg csütörtök reggel.

„Már az utolsó simításokat végezzük. Nehéz erről beszélni, mert a klubcsapatok és a válogatottak nem szívesen nyilatkoznak a lehetséges ünneplésről a mérkőzés előtt. De a szövetséggel együtt dolgozunk azon, hogy győzelem esetén együtt élvezhessük a válogatott diadalát” – idézte a Marca az alpolgármestert.

A Real Madrid már évtizedek óta a Cibeles téren ünnepli a bajnoki címeket és a Bajnokok Ligája-győzelmeket, de 2010 nyarán a spanyol válogatott is itt örült a szurkolókkal a világbajnoki aranyéremnek. Az biztos, hogy most is hatalmas fieszta és több százezres tömeg várható, ha Luis de la Fuente csapata megnyeri a vasárnapi döntőt.

– Milyennek látja a mostani csapatot összehasonlítva az önök generációjával?

– A mostani válogatott nagyon magabiztosan játszik, és nem csak tizenegy futballistából áll, a cserejátékosok is nagyon magas minőséget képviselnek. Az is látszik, hogy a labdarúgók nagyon elkötelezettek a válogatott iránt, ami szintén nagyon fontos. Ahogyan az is, hogy rengeteg a variációs lehetőség. Kiváló szélsők vannak a csapatban, és sok olyan játékos, aki képes irányítani a mérkőzést – ez pedig érezhetően mindenkit megnyugtat és magabiztossá tesz. Hogy megnyerheti-e a válogatott a világbajnokságot és a következő Európa-bajnokságot? Remélem, így lesz, mindenesetre ezt a csapatot látva van ok az optimizmusra, hosszú távon nagy sikereket érhet el a válogatott. Ugyanakkor a realitás az, hogy nagy tornát nyerni sohasem egyszerű.

– Mi a véleménye a sokak által már most klasszisnak kikiáltott Lamine Yamalról?

– Figyelembe véve, hogy még nincs tizenhét éves, engem is lenyűgöz a játéka. Nem megszokott és nem is normális, hogy valaki ennyi idősen így futballozik. Ugyanakkor az utóbbi idényben már a Barcelonában is megmutatta, hogy különleges játékos, és ezen az Eb-n is nagyszerűen teljesít. Remélem, a döntőben is jó mérkőzése lesz. Meghatározó játékos, aki sokat tehet a győzelemért. Előtte az egész élet, rengeteget fejlődhet még, de örömteli, hogy már most ilyen magas szinten futballozik.

– A 22 éves Nico Williams is ezen a tornán robbant be, és a hírek szerint a Barcelona szerződtetheti. Szívesen látná őt a katalánoknál?

– Remekül játszik, de ugyanez elmondható Fabián Ruizról, Rodriról és Dani Olmóról, sőt, a válogatott minden játékosáról is. Nico Williams klubszinten is jó idényt tudhat maga mögött, és nyilvánvaló, hogy a legnagyobb klubok szeretnék őt megszerezni. A Barcelona számára nagy erősítés lenne a leigazolása, meglátjuk, hogy sikerül-e.

– Nem félti a fiatalokat attól, hogy túl nagy rajtuk a nyomás?

– Lehet azt mondani, hogy nincs rajtuk nyomás, de egyértelmű, hogy van. És nemcsak futballistaként, hanem az élet minden területén. Szerencsére változnak az idők, és ma már egyre több lehetőség és eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy segítsék a fiatalokat a mentális egészségük megőrzésében. A fiatalságukat ugyanis senki sem adja vissza. Lamine Yamal is még csak most lesz tizenhét éves, ilyenkor még normális esetben az iskolai tanulmányok vannak a középpontban. Nem egyszerű ilyen fiatalon ennyi mindenre figyelni és több területen is jól teljesíteni.

– Hat éve, 2018-ban távozott a Barcelonától. Lát rá esélyt, hogy edzőként visszatér a klubhoz?

– Egyelőre még folytatnám a futballt. Ha egyszer abbahagyom, szeretném megszerezni az edzősködéshez szükséges papírokat, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Egyértelmű, hogy szívesen visszatérnék a Barcelonához, de hogy mikor és milyen formában kerül sor erre, azt lehetetlen megmondani.

– Mit szólt korábbi csapattársa, Xavi menesztéséhez?

– Emberileg sokat jelent nekem, ezért örültem volna, ha folytatja. A klubnál most új időszámítás kezdődik, és szurkolóként nagyon bízom benne, hogy lesz elegendő erőforrás és türelem ahhoz, hogy hosszú távon sikeres és stabil legyen a klub.

Nemrég még Felcsúton villogtak a spanyol sztárok Az Eb-döntős spanyol válogatott sztárjai közül többen is megfordultak az utóbbi években Magyarországon, persze akkor még korántsem volt irántuk ekkora érdeklődés. Álvaro Morata, Dani Carvajal és Lamine Yamal is részt vett Felcsúton utánpótlástornákon, előbbi kettőt a Puskás–Suzuki-kupán láthatták a nézők, míg a Barcelona szélsője a tavalyi utánpótlás Eb-n négy gólt is szerzett, és ezzel a torna társgólkirálya lett. Az egyik gólt épp a Franciaország elleni elődöntőben lőtte, igaz, azt a mérkőzést 3–1-re elveszítette Spanyolország. A Bajnokok Ligáját azóta hatszor megnyerő Daniel Carvajal az első, 2008-as Puskás–Suzuki-kupán lett aranyérmes, a Juventusban, a Chelsea-ben és az Atlético Madridban is megforduló Álvaro Morata pedig egy évvel később lett a torna gólkirálya.

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: Spanyolország–Anglia, Berlin