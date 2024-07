A németek is megadják a módját a szurkolói menetnek

Természetesen a házigazda német válogatott szurkolói vannak a legtöbben az Európa-bajnokságon, ám most ők is szervezett keretek között érkeztek a Spanyolország elleni negyeddöntőnek otthont adó stuttgarti stadionhoz, s a vonulásnak is megadták a módját. Volt, aki egy babakocsiban hozta el a Henri Delaunay-trófeát, de még maga Elvis Presley is megjelent!

„Zieht den Spaniern die Badehose aus“ ist hier heute der Hit beim Fanmarsch. 🇩🇪 #ESPGER #EURO2024 pic.twitter.com/SbfUPIhelW — Patrick Berger (@berger_pj) July 5, 2024

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Spanyolország–Németország, Stuttgart (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Portugália–Franciaország, Hamburg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!