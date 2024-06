Weghorst már reggel elmondta, mi fog történni a lengyelek elleni mérkőzésen

Wout Weghorst a beállása után két perccel és 18 másodperccel később eldöntötte a mérkőzés sorsát, első labdaérintéséből, de a csatár előre megálmodta ez a forgatókönyvet.

„Leírhatatlan érzés! Egy ilyen nagy tornán gólt lőni különlegesen jó érzés. A múlt hét óta tudom, mi lesz a dolgom ezen az Eb-n, tisztában vagyok a szerepkörömmel. Beállok csereként, és minden megteszek a többiekért, a gólért. A mai mérkőzésen megvalósult számomra az álomforgatókönyv! Tudom, hihetetlennek hangzik, de ma reggel mondtam a barátnőmnek, hogy döntetlennél beállok majd húsz perccel a vége előtt, és eldöntöm a meccset. Egy kicsit később léptem pályára, de sebaj! El kell képzeni magad előtt a célodat, ez az én módszerem. Ott fogunk állni a kupával a torna végén, a többiek is csak erre gondolnak. Nemcsak én, mindenki ezt akarja, történelmet akarunk írni. Ezért fontos a jó kezdés, és innen csak fejlődni fogunk. Készen állunk a végső győzelemre, és reméljük, sok nagyszerű mérkőzés vár még ránk” – így a mérkőzés egyik hőse, Weghorst.

„Mindig is mondtam, a holland csapatnak mindenkire szüksége van, nemcsak a kezdő tizenegyre – tette hozzá Virgil van Dijk. – Szerintem megmutattuk, hogy a cserejátékosaink képesek változtatni a mérkőzés állásán, és nagy szükségünk van rájuk. Most bizonyítottak, szükségünk volt a friss erőkre. Csalódottak vagyunk, hogy egy szöglet után gólt kaptunk, ebben felelősnek érzem magam. Alaposan ki kell elemeznünk ezeket a szituációkat, és dolgozni rajtuk. De sok helyzetünk volt, ez nagyon pozitív, és a legfontosabb, hogy megnyertük a meccset. Remélhetőleg könnyebben szerezzük a gólokat a tornán, mint ma. Jó érzés, hogy mi domináltuk a mérkőzést a lengyelek ellen, de a lehetőségeket gólra kell váltanunk! Wout kiváló játékos, hónapok óta kiválóan játszik, fontos láncszem a válogatottban, ezt ma ismét bizonyította.”

„Minden jó, ha jó a vége – bölcselkedett a holland kapitány, Ronald Koeman. – Sok helyzetünk volt, de egyetlen védelmi kihagyás miatt gólt kaptunk, ezen tényleg javítani kell. A szünetre három vagy négy gólt kellett volna szereznünk, nem is tudom, mennyi helyzetünk volt. A németek két helyzetből két gólt szereznek, mi ötből egyet. A helyzetek megteremtése egy dolog, a helyzeteket gólra váltani meg egy másik dolog… Rengeteg jó pillanatunk volt ezen a mérkőzésen, de van még min javítani, ilyen például az üres területek kérdése. Sok lehetőségünk adódott a bal oldalon, de nem használtuk ki a ezeket, Tijjani Reijnders kétszer is egyedül mehetett volna kapura, de nem kapott labdát. Weghorst? Volt egy olyan érzésem, hogy be fog találni, nagyon magas, ez jól jön a beívelésekkor. Más típusú játékos, mint Memphis Depay, agresszív és fizikailag nagyon erős.”

A lengyelek szövetségi kapitánya, Michal Probierz szerint az oranje ravaszabb volt, az övéi pedig nem voltak elég higgadtak, amikor helyzetbe kerültek

„Voltak olyan szakaszai a mérkőzésnek, amikor sokkal veszélyesebben játszottunk a hollandoknál, máskor meg nagyon könnyen elveszítettük a labdát. Nem voltunk eléggé szervezettek, de nem kell idegeskednünk, ezen dolgoznunk kell még, és akkor javul a játékunk. Nagyon fontos volt, hogy megszerezzük a vezetést, agresszíven játszottunk és letámadtuk az ellenfelet a felezőn túl. De a hollandok ravaszabbak voltak, és ezt most a szó pozitív értelmében használom. Voltak helyzeteink, de elidegeskedtük a lehetőségeinket. Jönnek az osztrákok, nagyon fontos meccs lesz, mindent beleadunk majd!”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

LENGYELORSZÁG–HOLLANDIA 1–2 (1–1)

Hamburg, Volksparkstadion, 48 117 néző. Vezette: Soares Dias (portugál)

LENGYELORSZÁG: Szczesny – Bednarek, Salamon (Bereszynski, 86.), Kiwior – Frankowski, Zielinski (Piotrowski, 78.), Romanczuk (Slisz, 55.), Zalewski – Urbanski (Swiderski, 55.), Buksa, Sz. Szymanski (Moder, a szünetben). Szövetségi kapitány: Michal Probierz

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven, 87.) – Schouten, Reijnders, Veerman (Wijnaldum, 62.) – Simons (Malen, 62.), Depay (Weghorst, 81.), Gakpo (Frimpong, 81.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Gólszerző: Buksa (16.), ill. Gakpo (29.), Weghorst (83.)