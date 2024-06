Suker kétszer próbálta átemelni Schmeichelt: a szépségdíj mindkettőért járt, és az egyikből gól is lett

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM SZÉPSÉGDÍJAS GÓL A MÚLTBÓL

(1984, Franciaország–Belgium 5–0) A mérkőzés már eldőlt, Michel Platininek is volt már két gólja, amikor a franciák csapatkapitánya tanítani való, 13 méteres fejessel beállította a végeredményt Alain Giresse beíveléséből. Arról, hogy miként ütötte ki a házigazda az előző Eb ezüstérmesét, egy kicsit lejjebb.

(1996, Horvátország–Dánia 3–0) Egy másik átemelést gyakrabban szoktak emlegetni az angliai viadalról, pedig ahogyan Davor Suker a gyepre fektette a dán óriást, Peter Schmeichelt, maga volt a gyönyörűség. Erre a meccsre is visszatérünk még.

(2008, Németország–Ausztria 1–0) Ez pedig egy másik műfaj: Michael Ballack felső sarkos bomba szabadrúgással gondoskodott arról, hogy a német válogatott legyőzze a házigazdát, és bejusson a legjobb nyolc közé.

A HÁROM GÓL VIDEÓJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Alain Giresse (elöl) és Michel Platini nagyokat alakított a belgák elleni meccsen (Fotó: Getty Images)

EGY EB-KLASSZIKUS: FRANCIAORSZÁG–BELGIUM 5–0

(1984) Mindkét válogatott győzelemmel kezdte az Eb-t, szinte mindig nagy csatákat vívtak egymással – ki hitte volna, hogy éppen egy nagy tornán jön valami egészen rendkívüli?! Előjelek mondjuk voltak, mert a patinás liege-i klub, a Standard bundabotránya miatt a megszokott belga védelem tagjainak többsége eltiltását töltötte… A nantes-i publikum mindenesetre kiválóan szórakozott: Patrick Battiston lécről kivágódó bombája után Michel Platini már a 4. percben berúgta a vezető gólt. És a legendás francia középpálya, a „mágikus négyes” tagjai lendületben maradtak: Jean Tigana kiugratásából Alain Giresse szépségdíjas gólt emelt, Giresse beadásából Luis Fernandez fejjel talált be, majd a fordulás után Platini értékesített egy büntetőt, Giresse beíveléséből pedig befejelte harmadik gólját. Platininek ez volt az első mesterhármasa a tornán, de nem az utolsó…

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

EGY VILÁGKLASSZIS NAGY MÉRKŐZÉSE: DAVOR SUKER

(1996, HORVÁTORSZÁG–DÁNIA 3–0) Szerzett egy gólt Zvonimir Boban is, de ez a sheffieldi délután DAVOR SUKER miatt emlékezetes. Nemcsak azért, mert ő készítette elő a csapattárs gólját, hanem azért is, mert értékesített egy tizenegyest (előtte a kulcspassz is az övé volt), majd az utolsó percben olyan varázslatos átemeléssel mattolta Peter Schmeichelt, hogy azt két évtizeddel később beválogatták az UEFA-történelem legszebb hatvan gólja közé. „Talán a labdaátvétel volt a kulcsmozdulat az egészben… Ha az nem sikerül tökéletesen, nem tudtam volna átlöbbölni a labdát a világ akkoriban legjobb kapusaként tisztelt Peter Schmeichel felett” – emlékezik vissza Suker az alábbi videóban.

…és akkor Davor Suker alányúlt a labdának (Fotó: Getty Images)

SUKER GÓLJA VIDEÓN ITT!

A lenti összefoglalóban látható az a jelenet is (8:30-tól), amikor Suker a felezővonal közeléből próbálta meg átemelni a dán óriást, aki azonban hátrálva végül elérte a labdát. A két világklasszis magasba emelt hüvelykujjal gratulált egymásnak a produkcióhoz – gyönyörű pillanatok voltak! A tornára a selejtező 12 gólos gólkirályaként érkező Suker később a németek elleni (vesztes) negyeddöntőben is a kapuba talált, bekerült az Európa-bajnokság álomcsapatába, és a következő klubidényt már nem a Sevillában, hanem a Real Madridban kezdte el. Suker több Eb-n nem járt, ám amikor 68 mérkőzéssel és 45 góllal (utóbbi máig rekord) befejezte karrierjét a horvát válogatottban, vb-bronzérmesnek és vb-gólkirálynak (1998) is mondhatta magát.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Az első átemelési kísérletnél utolérte a labdát Peter Schmeichel, de a 90. percben túljárt az eszén a horvát klasszis (Fotó: Getty Images)



EGY KARRIER KÜLÖNLEGES NAPJA: ANTON ONDRUS

(1976, CSEHSZLOVÁKIA–HOLLANDIA 3–1) Hogyan torkollhat hosszabbításba egy mérkőzés, amelynek mindkét gólját ugyanaz a játékos szerzi? A megoldás egyszerű: becsúszik egy öngól… A szakadó esővel súlyosbított zágrábi elődöntőben ANTON ONDRUS az Eb-történelem első (és máig egyetlen) olyan játékosa lett, aki ugyanazon a mérkőzésen gólt is, öngólt is elért: a csehszlovákok csapatkapitánya, a pozsonyi futball meghatározó alakja fejessel szerzett vezetést, majd egy holland beadást a saját kapuja felső sarkába bikázott. (Hihetetlenül hangzik, de a következő 20 évben nem volt öngól az Európa-bajnokságokon!) A szerencsétlen mozdulatot később ellensúlyozták a csehszlovákok, a hosszabbításban Zdenek Nehoda fejjel, Frantisek Vesely – immár emberelőnyben – a kapust kicselezve lábbal talált be a kapuba. Ondrusból és csapattársaiból néhány nappal később Európa-bajnok lett, a kapitány az NSZK elleni szétlövésben is a kapuba talált, de ott a hős, látni fogjuk, Antonín Panenka volt. Akárcsak Panenka és többen a csehszlovák „aranycsapatból”, Ondrus ott volt a következő, bronzérmet hozó Európa-bajnokságon is, amelyet követően 58 mérkőzéssel és kilenc góllal köszönt el a válogatottól.

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES NAPJA: FRANK ARNESEN

(1984, DÁNIA–JUGOSZLÁVIA 5–0) Nemcsak a fent már látott francia–belga, hanem a csoport aznapi lyoni mérkőzése is 5–0-val ért véget. A kiütéses dán sikerben oroszlánrésze volt FRANK ARNESENNEK, aki kétszer is a kapuba talált. Az Ajax és a Valencia korábbi, az Anderlecht akkori középpályása később a belgáknak is betalált, a torna zárultával beválogatták az Eb álomcsapatába. Amikor 1977-ben bemutatkozott a dán válogatottban, az még csak kereste a helyét a nemzetközi porondon; amikor 52 meccsel és 14 góllal a háta mögött 1987-ben búcsúzott, nem kis részben az ő teljesítményének köszönhetően már stabil Eb- és vb-résztvevő csapat volt.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Frank Arnesen fontos láncszem volt az 1984-es dán válogatottban (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES NAPJA: JÜRGEN KLINSMANN

(1996, NÉMETORSZÁG–OROSZORSZÁG 3–0) Egy nappal a mérkőzés előtt az ír terrorszervezet, az IRA olyan nagy erejű robbantást hajtott végre Manchesterben, amekkora a II. világháború óta egyszer sem történt a városban – a merényletnek halálos áldozata nem volt, de több mint 200-an megsebesültek –, kétséges volt, lesz-e meccs az Old Traffordon. Végül megrendezték, és Eb-történelmi jelentőségű esemény történt: JÜRGEN KLINSMANN lett az első labdarúgó, aki három Európa-bajnokságon is gólt szerzett. Nyolc évvel korábban a dánok, 1992-ben a hollandok ellen talált be a kapuba, most pedig, immár csapatkapitányként, két védhetetlen lövéssel használta ki, hogy az oroszok az utolsó húsz percre emberhátrányba kerültek (az Eb-aranyig vezető úton szerzett egy gólt a horvátok elleni negyeddöntőben is). Amikor Klinsmann 108 mérkőzéssel és 47 góllal elköszönt a válogatottól az 1998-as világbajnokság után, immár egy másik egyedülálló tripla birtokosa is volt: ő lett az első futballista, aki három különböző világbajnokságon legalább három gólig jutott. Később szövetségi kapitányként is tett a nationalelfért, a 2004-es Eb-kudarc után vette át a csapatot, és bronzérmet szerzett vele a két évvel későbbi vb-n.

KLINSMANN SZÉPSÉGDÍJAS GÓLJA ITT!

Jürgen Klinsmann csapatkapitányként vezette a német válogatottat az aranyérem felé (Fotó: Getty Images)

NEKIK IS JÓ NAPJUK VOLT

(2000, FRANCIAORSZÁG–CSEHORSZÁG 2–1) THIERRY HENRY is szerzett egy gólt ezen a játéknapon, találata győzelemhez segítette csapatát a csehek ellen, egyúttal visszavágáshoz a négy évvel korábbi elődöntős vereségért. Henry a következő két Eb-n is a kapuba talált, akárcsak a vele párhuzamosan haladó portugál Nuno Gomes – ők ketten lépnek majd Klinsmann, az első triplázó nyomába 2008-ban.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

(2004, GÖRÖGORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 1–1) ANGELOSZ HARISZTEASZ többször felbukkan még sorozatunkban, itt most csak annyit rögzítünk, hogy a portugáliai Eb-n az első gólját a spanyoloknak lőtte, megválaszolva Fernando Morientes első félidei találatát.

(2012, GÖRÖGORSZÁG–OROSZORSZÁG 1–0) A pályafutása végéhez közeledő Hariszteasz lőtte ki a görögöket a nyolc évvel későbbi Eb-re (az volt az utolsó, a 25. gólja 88 meccses válogatott karrierjének), ám a tornára már nem kapott meghívást. Ott volt viszont egy másik 2004-es hős, JORGOSZ KARAGUNISZ, a portugáliai torna első gólszerzője, és az oroszok elleni lövése győzelmet, egyben továbbjutást ért.

(2016, ÉSZAK-ÍRORSZÁG–UKRAJNA 2–0) GARETH MCAULEY még nem volt a világon akkor, amikor Anton Ondrus feljebb ismertetett gólos-öngólos mérkőzése zajlott. Negyven évvel később nagyon hasonló élményben volt része: gólt is, öngólt is elkönyvelt ugyanazon az Európa-bajnokságon – de legalább nem ugyanazon a meccsen. Neki jutott a dicsőség, hogy megszerezze az újonc Észak-Írország első Európa-bajnoki gólját – ennek az ukránok elleni fejesnek van ma évfordulója. Aztán kilenc nappal később neki jutott a keserűség: a saját kapujába kotort egy beadást, Wales azzal az öngóllal ejtette ki az északíreket a nyolcaddöntőben…

Az „IGAZI” GÓL EBBEN A VIDEÓBAN KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

(2021, OLASZORSZÁG–SVÁJC 3–0) Az aranyérem felé tartó olaszok második mérkőzése is hozott egy Ciro Immobile-gólt, de ez az este MANUEL LOCATELLIÉ volt: a Sassuolo középpályása közelről is, távoli lövéssel is a kapuba talált.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

ÉS VÉGÜL: SZOMSZÉDVÁRAK PRESZTÍZSMECCSE

(2012, LENGYELORSZÁG–CSEHORSZÁG 0–1) Csak az egyikük juthatott tovább. Fantasztikus hangulat feszítette a wroclawi stadiont, óriási lendülettel kezdtek a hangorkán hajtotta házigazdák, de képtelenek voltak Petr Cech kapujába találni. A második félidőben bátrabban játszottak a csehek, és egy kontra végén Petr Jirácek megszerezte a vezetést. A hajrá megint a lengyeleké volt, azonban a gól nem jött össze, Michal Kadlec bravúros, gólvonal közeli mentéssel verte vissza az utolsó akciójukat. Kiesett a házigazda!

JÚNIUS 16. – EB-EREDMÉNYEK

EB 1976, JUGOSZLÁVIA

ELŐDÖNTŐ

Zágráb: Csehszlovákia–Hollandia 3–1, h. u.

EB 1984, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Nantes: Franciaország–Belgium 5–0

Lyon: Dánia–Jugoszlávia 5–0

EB 1996, ANGLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Manchester: Oroszország–Németország 0–3

Sheffield: Horvátország–Dánia 3–0

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Bruges: Csehország–Franciaország 1–2

Rotterdam: Dánia–Hollandia 0–3

EB 2004, PORTUGÁLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Porto, Bessa: Görögország–Spanyolország 1–1

Lisszabon, Luz: Oroszország–Portugália 0–2

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Klagenfurt: Lengyelország–Horvátország 0–1

Bécs: Ausztria–Németország 0–1

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Wroclaw: Csehország–Lengyelország 1–0

Varsó: Görögország–Oroszország 1–0

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Lens: Anglia–Wales 2–1

Lyon: Ukrajna–Észak-Írország 0–2

Saint-Denis: Németország–Lengyelország 0–0

EB 2021, EURÓPA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Baki: Törökország–Wales 0–2

Róma: Olaszország–Svájc 3–0

Szentpétervár: Finnország–Oroszország 0–1