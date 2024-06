Shaqiri a legutóbbi hat nagy tornán egyaránt betalált

Xherdan Shaqiri is the only European to score at each of the last six major international tournaments:



◉ 2014 World Cup

◉ 2016 EUROs

◉ 2018 World Cup

◉ 2020 EUROs

◉ 2022 World Cup

◉ 2024 EUROs



A trademark strike from the Power Cube™️#EURO2024 pic.twitter.com/47hMW5m5YG