Felkészülés: ikszelt Szenegállal a magyarok csoportellenfele

Döntetlent játszott hazai pályán Szenegállal a magyar válogatott vb-selejtezőbeli csoportellenfele, Írország. A „zöld sziget” fiai a 21. percben a Leicester csatára, Kasey McAteer góljával szereztek vezetést, majd a hajrában a Crystal Palace támadója, Ismaila Sarr állította be az 1–1-es végeredményt. Nem sikerült nyernie a másik brit csapatnak, Skóciának sem, amely saját otthonában kapott ki 3–1-re Izlandtól. Hozta a papírformát Moldova ellen Lengyelország, amely Matty Cash és Bartos Slisz góljaival 2–0-ra verte a kelet-európai együttest.

A nap leggólgazdagabb mérkőzésén kétszer is előnybe kerültek az örmények Koszovóban, de a hazaiak egy óra múltán másodszor is egyenlíteni tudtak, s az utolsó húsz percben hármat berámolva 5–2-re megnyerték a mérkőzést. Semi Ajayi öngóljával hiába vezettek az oroszok odahaza Nigéria ellen, a 71. percben a csereként beállt genki Toluwalase Arokodare 1–1-re mentette a meccset az afrikaiaknak. Mindössze egy gól esett Szlovénia luxemburgi vendégjátékán, amelyet délnyugati szomszédunk Tamar Svetlin találatával nyert meg. Ciprus Bulgáriában vendégszerepelt, s bár a balkániak Alekszandar Kolev révén kétszer is vezetést szereztek, a látogatók mindkétszer egalizáltak, így 2–2-es döntetlen lett a vége.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Bulgária–Ciprus 2–2 (Kolev 27., 61. – a második 11-esből, ill. Kucakosz 42., Laifisz 86.)

Koszovó–Örményország 5–2 (Dellova 23., Vojvoda 61. – 11-esből, Emerllahu 72., Rrahmani 90., 90+3., ill. Saipi 8. – öngól, Szpertszjan 29.)

Luxemburg–Szlovénia 0–1 (Svetlin, 44.)

Oroszország–Nigéria 1–1 (Ajayi 27. – öngól, ill. Arokodare 71.)

Írország–Szenegál 1–1 (McAteer 21., ill. I. Sarr 83.)

Lengyelország–Moldova 2–0 (Cash 30., Slisz 88.)

Skócia–Izland 1–3 (Souttar 25., ill. A. Gudjohnsen 8., L. Ferguson 45. – öngól, Pálsson 52.)