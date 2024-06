Sallai: Ülnek a cseleim, jó formában vagyok. Gazdag: Amerika nem a szomszédban van

Sallai Roland először is azzal kapcsoltban kapott kérdést, mennyire számolgatnak a csapaton belül a továbbjutást illetően.



„Ha nem látnánk esélyt a továbbjutásra, már nem lennénk itt. Szeretnénk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, de a számolgatásnak csak akkor van értelme, ha megverjük a skótokat” – válaszolt Sallai, aki ezután a saját teljesítményét és a csapat támadójátékát is értékelte, valamint a skótok elleni találkozó kulcsáról is beszélt.

„Felszabadultan tudok játszani. Ülnek a cseleim, jó formában érzem magam. A legfontosabb a csapat jó szereplése, ehhez pedig a harmadik meccset meg kell nyernünk. A német meccsen sokkal egységesebben védekeztünk és abból próbáltunk támadni. A védekezésből támadásba való gyors átmenet lehet a kulcsa a skótok elleni mérkőzésnek. Az Európa-bajokságon erősebb csapatokkal játszunk, így kevesebb a helyzetünk, de megvannak a lehetőségeink, az a lényeg, hogy minél több gólt tudjunk szerezni.”

Gazdag Dánielt a Nemzeti Sporttól arról kérdeztük, hogyan fogadta Marco Rossi szövetségi kapitány tavaszi kritikáját, és mennyire jelent nehézséget számára az időeltolódás, a sok utazás. Mint ismeretes, a szövetségi kapitány a Koszovó elleni találkozó után mondta azt a kérdésünkre, hogy nem elégedett a támadó teljesítményével, aki a klubjában, a Philadelphia Unionban jobb játékot nyújt, mint a válogatottban.

„Amerika nem a szomszédban van. Sokat kell utazni és a hat óra időeltolódás sem ideális. Én is azt éreztem, jobb teljesítményre is képes vagyok annál, amit nyújtottam mostanában. Marco Rossival megbeszéltük, miben kéne előrelépnem, próbálok élni azzal a lehetőséggel, amit kapok" – válaszolta Gazdag Dániel.

Ezután mindketten arról beszéltek, hogy nagyon fontos a jó hangulat a csapaton belül és ennek mindketten tevékeny részesei, de persze nem edzésekből csinálnak viccet, hanem inkább a közös étkezéseket, egyéb programokat próbálják feldobni.

A sajtótájékoztatón egy skót újságíró is részt vett. Az ő kérdésére Gazdag kifejtette, tisztában vannak vele, hogy egy nagyon jó felépítésű, egységes csapatjátékot nyújtó ellenféllel lesz dolguk, az lesz a cél, hogy az idő múlásával egyre inkább letámadják a skótokat a gólszerzés érdekében. Sallai hozzátette, tisztában van azzal, hogy vannak kiemelkedő képességű labdarúgói a skótoknak, de a saját játékukat kell játszaniuk és mindenképp győzni akarnak.

A TELJES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG 2–0

Köln: Skócia–Svájc 1–1

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország