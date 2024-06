Önbizalommal telve várják a románok a belgák elleni mérkőzést

Hiába drukkoltak teljes erőből Szlovákiának a román szurkolók az Ukrajna elleni mérkőzésen, az ő szemszögükből a lehető legkedvezőtlenebb eredmény született péntek délután Düsseldorfban. Az újabb ukrán vereség a bukaresti sajtó számításai szerint szinte biztos román továbbjutást jelentett volna, így viszont tovább bonyolódott a helyzet az E-csoportban: az utolsó fordulónak akár mind a négy csapat 3-3 ponttal vághat neki. Márpedig Belgium ellen továbbra sem Románia a favorit, hiába győzte le 3–0-ra Ukrajnát, és hiába kaptak ki Romelu Lukakuék (0–1) a szlovákoktól. Ennek ellenére Edward Iordanescu szövetségi kapitány nem egyezne ki előre a döntetlenben.

„Célunk a továbbjutás, de lépésről lépésre kell haladnunk, és ha ehhez egy pont is elég, akkor jól jön, de mi győzni szeretnénk – jelentette ki kölni sajtótájékoztatóján Edward Iordanescu, hozzátéve, hogy történelmi siker lenne, ha nyernének, és két forduló után kiharcolnák a nyolcaddöntőbe jutást. – A belga csapat új kihívás nekünk, főleg, hogy iszonyú »pontéhséggel« érkezik, és bármelyik támadója képes eldönteni a mérkőzést, ha hibázunk. A legtöbb ellenfelünket eddig sikerült nagyon pontosan feltérképeznünk. Ismét szervezettek, határozottak, kiegyensúlyozottak, precízek és pragmatikusak kell legyünk.”

Radu Dragusin, a Tottenham védője szerint az ukránok legyőzése meghozta a csapat étvágyát.

„A selejtezősorozat eleje óta nagy nyomás alatt játszunk, és a kijutással csak tovább növeltük az elvárásokat. A lényeg, hogy a saját kezünkben van a sorsunk, a saját eredményeinktől függünk. A belga csapat sokkal értékesebb, mint az ukrán, futballistái a legmagasabb szinten játszanak, de ugyanolyan önbizalommal megyünk nekik, és remélem, ugyanolyan lelkesedéssel és energiával futballozunk majd” – nyilatkozta a 22 éves játékos, aki Romelu Lukakutól sem tart, hiszen az olasz élvonalban már játszott ellene.

Bár a selejtező során Iordanescu gyakran a fél kezdőcsapatát is lecserélte, amikor Romániának néhány napon belül két mérkőzést is kellett játszania, a hírek szerint most csupán egyetlen változtatást tervez: a támadósor bal szélén a védekezésben hasznosabb Valentin Mihaila (Parma) szerepel majd Florinel Coman (FCSB) helyett. A felkészülés során még sérüléssel bajlódó román játékosok is mind felépültek már, és az ukránok ellen nagyobb rúgást kapó Razvan Marin játéka sincs veszélyben.

Az ukránok kiütése pedig alaposan megnövelte Edward Iordanescu ázsióját az edzőpiacon: a Pro Sport portál szerint Dzsudzsák Balázs korábbi klubja, az egyesült arab emírségekbeli Al-Vahda évi ötmillió eurós fizetéssel csábítja a román szövetségi kapitányt és stábját. Iordanescu pedig már fél éve halogatja a szerződéshosszabbítást a bukaresti szövetséggel, hiába ígérte Razvan Burleanu elnök, hogy még az Eb kezdete előtt aláírják az új, a 2026-os világbajnokságig szóló megállapodást. Iordanescu azonban újságírói kérdésre tagadta, hogy lenne bármilyen állásajánlata, és arra kérte a román média képviselőit, hogy többet ne is hozzák szóba a kérdést a válogatott németországi tartózkodása alatt.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

15.00: Grúzia–Csehország, Hamburg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Törökország–Portugália, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Belgium–Románia, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!