N’Golo Kanté főszerepet kaphat a francia középpályán

A BONYOLÓDÓ politikai helyzet okoz váratlan feszültséget az Ausztria ellen készülő francia válogatottnál: Ousmane Dembélé előbb óvatosabb volt, Marcus Thuram azonban már nyílt állásfoglalást fogalmazott meg az európai parlamenti választásokat követően kihirdetett előre hozott nemzetgyűlési választásokkal kapcsolatban. A L’Équipe információi szerint a csapat szombati ebéd során megbeszélte, hogy a továbbiakban hogyan kommunikál a történésekről (a sajtó részéről folyamatosak a kérdések a témával kapcsolatban), a Francia Labdarúgó-szövetség mindenesetre nem tervez beavatkozni, a játékosok véleményszabadságát tartja szem előtt. Nem tesz jót a morálnak, hogy a politika a torna indulása előtt éket vert a csapat és a szurkolók közé, számos gyűlölködő hozzászólás olvasható a közösségi felületekre feltöltött, Európa-bajnoksággal kapcsolatos tartalmak alatt.

A jó kezdés Ausztria ellen persze enyhíthetné a felfokozott hangulatot, ám a csapat összeállításával akadnak problémái Didier Deschamps-nak. Aurélien Tchouaménire már a Real Madrid sem számíthatott az idény végén, s még vasárnap sem végzett teljes értékű edzésmunkát, biztosan nem kezd a hétfő esti találkozón, csereként talán pályára léphet. Adrien Rabiot is kihagyta a franciák mindkét felkészülési mérkőzését, s bár jobb állapotban van Tchouaméninél, az ő helye is kérdéses a kezdőben.

N’Golo Kanté válogatottba meghívása máris értelmet nyer: a tavaly nyáron a Chelsea-ből az Al-Ittihadba szerződő középpályásról nehéz megállapítani, milyen fizikai állapotban lesz Németországban. De ő legalább bevethető, és az is biztos, hogy világbajnokként, valamint világbajnoki és Európa-bajnoki ezüst­érmesként nála tapasztaltabb középpályása nincs a szövetségi kapitánynak, így a bizalom leginkább ennek szólhatott. Ha mégis fizikai gondot okozna az osztrákok intenzív játéka, a 21 éves Eduardo Camavinga és 18 éves Warren Zaire-Emery is segítségére lehet. A francia Eb-keret a legmélyebbek közé tartozik a huszonnégy csapatból, és ez már a nyitányon sokat számít. Hosszú távon pedig lényeges különbséget jelenthet, hogy a torna második-harmadik találkozóján olyan klasszisok is biztos pályára lépnek, mint Aurélien Tchouaméni és Adrien Rabiot.

Christoph Baumgartner (Fotó: Getty Images)

Válogatottsági gólrekordot állíthat be Christoph Baumgartner

Hans Krankl 1976-os sorozata óta először történt meg, hogy osztrák játékos a válogatott egymást követő öt mérkőzésén betalált. Christoph Baumgartner a hatodikra hajt Franciaország ellen, ugyanis Németország (2–0), Szlovákia (2–0)Törökország (6–1), Szerbia (2–1) és Svájc (1–1) ellen is gólt szerzett. Az ORF hivatalos archívuma szerint sorozatban hat mérkőzésen Richard Kuthannak (1920 és 1921 között), valamint Ernst Melchiornak (1950) sikerült gólt szereznie a válogatott színeiben. Az ORF erről kérdezte a támadót, aki a svájciak elleni felkészülési összecsapás után értesült erről a statisztikáról: „Menő, de nem sokat számít, ha nem játszunk jól és nem nyerünk. Meg kell nehezítenünk Franciaország dolgát. Az elejétől kezdve kemény tempót akarunk diktálni és meghatározni a játék képét, nem pedig sodródni az eseményekkel.”

D-CSOPORT

Franciaország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország

FRANCIAORSZÁG (25 fő)

Kapusok: 23 – Alphonse Areola (West Ham – Anglia), 16 – Mike Maignan (Milan – Olaszország), 1 – Brice Samba (Lens)

Védők: 21 – Jonathan Clauss (Marseille), 22 – Théo Hernandez (Milan – Olaszország), 24– Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), 5 – Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 3 – Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), 2 – Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), 17 – William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 – Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 6 – Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), 19 – Youssouf Fofana (Monaco), 7 – Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), 13 – N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 14 – Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), 8 – Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 – Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 – Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), 20 – Kingsley Coman (Bayern München – Németország), 11 – Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 9 – Olivier Giroud (Milan – Olaszország), 12 – Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), 10 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 15 – Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

AUSZTRIA

Kapusok: 12 – Niklas Hedl (Rapid Wien), 1 – Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 – Patrick Pentz (Bröndby – Dánia)

Védők: 21 – Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), 4 – Kevin Danso (Lens – Franciaország), 15 – Philipp Lienhart (Freiburg – Németország), 16 – Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 – Stefan Posch (Bologna – Olaszország), 14 – Leopold Querfeld (Rapid Wien), 3 – Gernot Trauner (Feyenoord – Hollandia), 2 – Maximilian Wöber (Mönchengladbach – Németország)

Középpályások: 19 – Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), 10 – Florian Grillitsch (Hoffenheim – Németország), 26 – Marco Grüll (Rapid Wien), 17 – Florian Kainz (Köln – Németország), 20 – Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 8 – Alexander Prass (Sturm Graz), 9 – Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 18 – Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 22 – Matthias Seidl (Rapid Wien), 6 – Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 23 – Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 – Marko Arnautovic (Internazionale – Olaszország), 25 – Maximilian Entrup (Hartberg), 11 – Michael Gregoritsch (Freiburg – Németország), 24 – Andreas Weimann (West Bromwich Albion – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Hamburg: Lengyelország–Hollandia 1–2

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Ausztria–Franciaország

JÚNIUS 21., PÉNTEK

18.00, Berlin: Lengyelország–Ausztria

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország