Lázra, görcsökre, fejfájásra panaszkodnak a franciák az Eb-rajt előtt

A franciák problémájáról elsőként a L'Équipe számolt be, kiemelve azt, hogy a gondok nem vehetők félvállról, hiszen a vírus nemcsak a keret egy-két, hanem több játékosát is érinti, de legalábbis érintette. Mint írták, Didier Deschamps szövetségi kapitány azt követően kezdte gyengének magát, hogy a csapat visszatért a Bad Lippspringe-i központba, majd később Ibrahima Konaté és Kingsley Coman is rosszullétre panaszkodott, s rajtuk kívül is állítólag többen voltak, akik nem érezték jól magukat: a legtöbben lázra, görcsökre és fejfájásra panaszkodtak.

A vírusos „nyavalya” Ousmané Demeblét is elérte, a Paris Saint-Gerimain sztárja belázasodott, de elmondása szerint most már nemcsak ő érzi magát jobban, hanem – Comant leszámítva – a többi csapattársa is. Ennek ellenére biztosat még korai lenne mondani a franciák hétfői összeállítását illetően.

A másik gondja a franciáknak, hogy a keret első számú szupersztárja, a Real Madrid legújabb sztárigazolása, Kylian Mbappé térdfájdalmakra panaszkodott az elmúlt napokban, és emiatt nem is tudott teljes értékű edzésmunkát végezni (az edzésre kilátogató négyezer szurkoló hatalmas csalódására), de várhatóan az osztrákok elleni mérkőzésen már számításba veheti őt a szövetségi kapitány.

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

15.00, Hamburg: Lengyelország–Hollandia

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Ausztria–Franciaország

JÚNIUS 21., PÉNTEK

18.00, Berlin: Lengyelország–Ausztria

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország