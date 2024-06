Különös búcsú az Eb-től: a pályán ünnepelhettünk, utána mégis kiestünk

A grúzok meglepő sikerével a magyar válogatott az ötödik legjobb csoportharmadikként végzett a labdarúgó Európa-bajnokságon, így nem jutott tovább a legjobb 16-ba. Most még fáj a kiesés, főleg amiatt, hogy a skótok legyőzése után és a B-csoport kedvező eredményeit követően nagyon jó helyzetbe kerültünk, no meg amiatt is bosszúsak lehetünk, hogy a törökök megoldották a feladatot, de a bombaerős portugálok nem.

Nézőpont kérdése, hogyan tekintünk a sok kritikát kapó lebonyolításra, mert egyszerre voltunk pechesek és szerencsések azzal, hogy az A-csoportba kerültünk. Nem volt szerencsénk, mivel az utolsó fordulóban a többi csapatnak a pályára lépésekor már pontosabb képe volt ahhoz, milyen eredményre van szüksége a továbbjutásához. Ugyanakkor összességében örülhetünk is annak, hogy az A jelű négyesbe kerültünk, mert így egy ki-ki meccsen, drámai véghajrát követően ünnepelhettük a skótok felett aratott sikert. Ekkor persze még nem tudhattuk, hogy az egygólos győzelmünk semmire sem lesz elég, így felhőtlenül örülhettünk Csoboth Kevin góljának. Azt az érzést senki és semmi nem tudja elvenni tőlünk, amit a 100. percben és a lefújáskor éreztünk. A játékosok a pályán ünnepelhették a sikert, de az élet végül úgy hozta, hogy ezzel az eredménnyel nem tudtunk továbbjutni. A nagy tornákon mégis ekkora boldogságot aligha szerzett szurkolóinak kieső csapat az utolsó meccsén. Továbbmegyek, ha Csoboth gólja biztos továbbjutást ért volna, akkor sem hiszem, hogy a lefújás pillanatában tudtunk volna még boldogabbak lenni, még jobban ünnepelni. Ha az A-csoport az F-csoport lett volna, akkor viszont azzal a tudattal kellett volna pályára lépnünk, hogy legalább négygólos győzelem szükséges a skótok ellen, ami aligha hozott volna ilyen véghajrát. 2016-ban csoportelsőként jutottunk tovább, három éve a világbajnok franciák ellen értünk el egy bravúros döntetlent, és most is volt egy olyan mérkőzésünk, amely után önfeledten ünnepelhettünk. Ezúttal az a furcsa helyzet állt elő, hogy játékosainknak a pályán nem kellett szomorkodniuk a kiesés pillanatában, mi több, tapsvihar közepette mehettek az öltözőbe. Nem úgy a szintén csoportharmadikként búcsúzó horvátok, akik pontosan tudták, a két szerzett pontjukkal aligha fognak továbbmenni. Innentől kezdve pedig az Európa-bajnokon kívül mindegyik csapat a pályán éli meg majd a kiesését. És még egy dolog: ha a döntőben hosszabbítás lesz, akkor csak a magyar válogatott zárja rendes játékidőben győztes meccsel az Európa-bajnokságot.