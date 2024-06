Helyzetkép az olasz–albán meccs előtt: műfűcsík vezet el a stadionig

Aki azt hiszi, hogy Dortmund, az Európa-bajnokság egyik fontos helyszíne a torna lázában égett már csütörtökön is, az kissé távol áll a valóságtól. A Bajnokok Ligája-döntős csapatot delegáló város ugyan serényen készült az első mérkőzésére, szombaton ugyanis már élesben kell bizonyítania, amikor a címvédő Olaszország Albániával játszik a Signal Iduna Parkban – amely létesítmény a torna alatt a BVB Stadion nevet viseli majd –, de két nappal a nagy esemény előtt, ha nem lenne ez a németekre amúgy is jellemző szorgoskodás, „vihar előtti csend” hangulatot árasztott volna a helyszín.

Egyelőre amúgy is nehéz kijelenteni, hogy a Ruhr-vidék az Eb-vel fekszik és kel. A szomszédosnak tekinthető Oberhausenből indulva például az ember meg nem mondaná, hogy ebben az országban labdarúgó Európa-bajnokságot rendeznek. A Dortmundtól ötven kilométerre, vonattal alig háromnegyed órára fekvő városban ugyanolyan komótos tempóban zajlik az élet, mint mindig, az utcákon még véletlenül sem köszön vissza egyetlen, az Eb-t hirdető poszter, nincsenek felzászlózva a házak, és eddig mindössze egy autó visszapillantóján fedeztem fel a német trikolórt mintázó borítót. Az Oberhausenből Dortmundba tartó vonatokon sincs még nyoma az Eb-nek, noha a helyi vasúttársaságok maguk is a rendezők közé tartoznak, sőt, az egyik vezető irányelv a torna alatt, hogy a szurkolók vonattal közlekedjenek a fenntarthatóság jegyében. Arról nem is beszélve, hogy a Dortmundba vezető úton át kell haladni Gelsenkirchenen, ahol szintén több Eb-meccset rendeznek, vasárnap például az angolok játszanak a szerbekkel ott, és ugyan a háromoroszlánosokat mindig óriási számban kísérik el a szurkolók, egyelőre ők sem ültek fel az egyébként valóban pontosan közlekedő német szerelvényekre.

Azért van, amikor minden utasban tudatosul, hogy a következő egy hónap mégis más lesz, mint a többi: golyóálló mellényes, géppisztolyos rendőrök is végigmennek a vonaton, és még véletlenül sem mosolyognak úgy, mint az egyébként roppant előzékeny kalauzok. A biztonsági erők fokozott jelenléte ugyanakkor nem nyomja agyon a hangulatot, és feltehetően amikor a szurkolók tényleg befutnak, a torna klímáját sem rontják el. Dortmundban – főleg a stadion, a pályaudvar és a szurkolói zónák környékén – a rendőröknél csak az építőmunkások és az önkéntesek vannak többen. A BVB arénája körül szerdán, de még csütörtökön is felülmúlta a targoncák száma az összes többi járműét, az általuk megmozgatott beton­elemek és vaskordonok összsúlya pedig minden bizonnyal kiteszi a stadionét is. A nagy sürgés-forgásban a kihelyezett sörös, illetve a gyorsétellel szolgáló mobilkioszkok sem nyitottak még ki, pontosabban egy-két szerencsés megnyithatta a boltot (kettő a stadion körül…), hogy a munkásokat kiszolgálja, ám alkoholt ők sem mérhetnek – munkaidőben…

Azért az is kiderült, hogy a stadion mellett több olyan helyszín is üzemel, amely már Eb-élménnyel kecsegtet. Jó-jó, a Borussia hivatalos szurkolói boltjának, a FanWeltnek csak az alsó szintjét alakították át hivatalos Eb-fanshoppá, ám ez is akkora, hogy végtelen számú portéka fér el benne. Aztán kiderül, hogy még sincs minden, mert mezekből például csak a „menőbb” válogatottakéi vannak a polcokon – német, francia, portugál, spanyol (felnőtt 100, gyerek 80 euró) –, „Ungarn” feliratú nincs, még pólóban sem, igaz, mi nem játszunk a helyszínen, viszont Albániát is csak egy az olasz–albán meccsre készített sállal lehet megtalálni.

Feltűnő továbbá, hogy az Eb-szinten csak lézengenek az emberek, az emeletről pedig egyre-másra jönnek le széles vigyorral az arcukon, elsősorban helyiek, mindegyikük kezében egy-két nagy méretű BVB-s papírzacskó. Érdemes volt tehát ellenőrizni, mi az öröm forrása, és ahogy felértem a lépcsőn, fel kellett tennem a napszemüvegemet, mert a vakító sárga(-fekete) szín mindent elárasztott. Itt nincs Eb-, csak Borussia-felszerelés és relikvia, de az minden mennyiségben (a legmeglepőbb talán a zuhanyrózsa), és csak egy kategóriában volt leárazás: a londoni BL-döntőt hirdető pólóké.

A kápráztató élményt követően a helyi médiaközpont volt a szemle helyszíne, annak apropóján főleg, hogy a stadionban tartják az olasz és albán sajtótájékoztatókat, ám a legnagyobb meglepetésre csütörtökön még ez a helyszín nem állt készen az Eb fogadására, és szemben az aréna körüli sürgés-forgással, itt valamiért a munkát félbehagyták. Feltételezhető, hogy az utolsó simításokat azért időre befejezik, hivatalosan ugyanis már péntek reggelre várják az újságírókat.

A fokozódó Eb-láz reménye vezet vissza Oberhausenbe, mégpedig azon a zöld úton, amelyet sikerült teljes hosszában leteríteniük a szervezőknek. Dortmund több pontjáról – így a főpályaudvarról is – vezet a stadionhoz a műfűcsík, hogy a szurkolók még véletlenül se tévedjenek el. Ez azért német precizitás, márpedig ha ezzel sikerült elkészülni, akkor okkal lehet bízni abban, hogy minden más csinosítás is rendben lesz.

Őrületes invázió: ötvenezer albán szurkolót várnak a BVB stadionjában

A sikeres selejtezősorozat után mintha előre ünnepeltek volna az albánok, a brazil szövetségi kapitány, ­Sylvinho vezette válogatott a kvalifikációban mindössze négy gólt kapott, majd a tavasszal 3–0-ra kikapott Chilétől és 1–0-ra Svédországtól, de az Eb előtti utolsó két felkészülési meccsét megnyerte (3–0 Liechtenstein és 3–1 Azerbajdzsán ellen), a helyi sajtó pedig máris sikeres felkészülésről ír. Sőt, a szakértők is úgy vélekednek, hogy Albánia képes meglepetésre, és az sem zavar senkit, hogy a válogatott kegyetlenül nehéz csoportba került Olaszország, Spanyolország és Horvátország mellé. A La Gazzetta dello Sport interjút készített Igli Taréval, aki korábban a Lazio játékosa, majd sportigazgatója is volt, tehát legalább az olaszok elleni meccset illetően súlya lehet a szavainak.

„Láttam az olasz válogatott legutóbbi meccseit, és persze, tapasztaltabb játékosokból áll az ellenfél, de úgy vélem, a két válogatott egyenlő szintet képvisel – értékelt nagy önbizalommal az egykori csatár, aki konkrétumokba is belement. – Szerintem az olaszok játékából még hiányzik az átütőerő, igaz, képesek fejlődni a torna során. A legfontosabb játékosuk Gianluca Scamacca, de úgy gondolom, hogy a Berat Djimsitivel vívott párharcokat az albán védő nyeri majd meg. A hátvéd ugyanis pontosan tudja, hogyan állítsa meg az olasz támadót.”

És ha a pályán Berat Djimsiti nem lenne elég, ott lesznek az albán szurkolók, német lapértesülések szerint ugyanis a dortmundi mérkőzésre több mint ötvenezer albán drukkernek sikerült jegyhez jutnia. A stadion befogadóképessége 62 ezer az Európa-bajnokságon…

Vezér lehet a lusta csatárból, az Eb-t motiváltan váró Gianluca Scamaccából

A különös figurák sohasem hiányoztak az olasz labdarúgás palettájáról. Nos, az Eb-n Gianluca Scamacca vezéregyéniség lehet a válogatottban, noha korábban Luciano Spalletti szövetségi kapitány lustának titulálta az egyik sajtótájékoztatón, és ki is hagyta a keretből a Venezuela és Ecuador elleni, márciusi felkészülési mérkőzések előtt. Az Eb-t megelőző utolsó meccsen, Bosznia-Hercegovina ellen már visszatért, a németországi tornán pedig a 9-es számú mezt viselheti, a vele kapcsolatos elvárások és remények pedig óriásiak. Érzi ezt az Atalanta csatára is, aki a Tutto Mercato Web szervezésében tartott online sajtótájékoztatót immár az Európa-bajnokság helyszínéről, amelyen a következőket mondta: „Fiatal csapat vagyunk, új ciklust kezdünk, és időbe telik, mire meg tudjuk mutatni az erőnket. De készen állunk, és úgy érzem, az Eb-n sikerül erőt demonstrálni. Jó formában érzem magam, és mindent megteszek, hogy segítsek a csapatnak a lehető legmesszebb eljutni a tornán.”

A támadót a sajtóbeszélgetésen természetesen megkérdezték a Luciano Spallettivel történt afférról is: „Mivel itt vagyok, aligha lehetek annyira lusta. Szerintem a kapitány csak belesűrített sok mindent egyetlen mondatba, viszont kétségtelen, hogy sikerült ösztönöznie vele. Nem érzem magam lustának. Ezzel együtt jól tette, hogy nem hívott meg néhány meccsre, akkor nem érdemeltem meg a válogatottságot. A legfontosabb ugyanakkor az, hogy nyerjünk, és nem számít, ki szerzi a gólokat.”

Az olaszok „halálcsoportba” kerültek, de az első mérkőzésükön a közvélemény győzelmet vár tőlük Albánia ellen. Scamacca ugyanakkor óva int mindenkit az elbizakodottságtól: „Nehéz mérkőzés lesz az albánok elleni is, mint ahogyan a nagy tornákon mindegyik, a riválisok ugyanis megérdemelten jutottak el idáig. Olaszországnak azonban nem az ellenfeleket kell mérlegelnie, hanem kizárólag magára ­összpontosítva a tudása legjavát nyújtania.”