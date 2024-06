Hatszáz néző előtt edzett a magyar válogatott – fotók, videók

Nem csupán sajtónyilvános, hanem végig nyílt, közönséget is fogadó edzést hirdetett meg szerdára a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az Európa-bajnokságra készülő válogatottunk gyakorlására, Weiler im Allgäu-ban, a csapat edzőbázisán. Ám az alacsonyabb osztályú helyi egylet, az FV Rot-Weiss Weiler pályájának a befogadóképessége véges, csak az egyik hosszanti oldalon és az egyik kapu mögött-fölött, a teraszon van nézőtér kialakítva, így hatszázan lehettek jelen az igencsak közönségvonzó eseményen. Fizetni nem kellett a bejutásért, de előzetesen regisztrálni igen. Mint megtudtuk: százötven jegyet az MLSZ eltett a helyi és környékbeli magyaroknak, hogy ők biztosan bejussanak, de úgy tudjuk, azon németek közül is, akik belépőhöz jutottak, sokan önként átengedték azt a magyaroknak, a vendégszeretet újabb nemes megnyilvánulásaként. Sőt, iskolai versenyek, vetélkedők díjaként is jegyekhez lehetett jutni a városban. Így is igencsak vegyes, németekből és magyarokból álló közönség jött össze, de még Ausztriából és Svájcból is érkeztek néhányan megtekinteni az évek óta hihetetlenül népszerű együttest.

Óriási üdvrivalgás fogadta a pályára kifutó játékosokat, egymás mellett hallatszottak a „Hajrá, magyarok!” és az „Ungarn, Ungarn!” skandálások. Az edzés elején felhangzott a hangszóróból az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című, a magyarság összetartozását megéneklő ikonikus dala, amelyet persze elsősorban honfitársaink tudtak értelmezni és értékelni.

A németek megadták a módját a dolgoknak: amolyan nyár eleji fesztivált kerítettek az eseményből, kivonultak az ételárusok, sült a Bratwurst, izzott a serpenyőben a sült krumpli, és mondani sem kell, patakokban folyt a jófajta helyi sör is, ami a pálya közelében található sörfőzdéből érkezett. Magyarul is ki volt írva a büfé oldalára: „sült krumpli”, „sült kolbász”.

Magyarul is ki volt írva a kínálat a büfében (Fotó: Szabó Miklós)

A nézők nagy része mezt viselt, a legtöbben a magyar válogatottét (túlnyomórészt Szoboszlai felirattal), ám sokan német nemzeti dresszben, vagy valamely német klubcsapatéban érkeztek, jellemzően a Bayern Münchenében. De az is nagyon gyakori volt, hogy német mezben, viszont az arcuk két oldalán piros-fehér-zöld színű arcfestéssel jártak-keltek az emberek, vagy alul a német csapatuk shortjában, felül magyar mezben.

Labdaszedőként a helyi ifisták szolgáltak. Az időjárás ezúttal kegyesebb volt, a keddi tíz fok tizennyolcra emelkedett, és csak „lógott az eső lába”, de nem esett. Így a pálya talaja is sokkal jobb állapotban volt, mint az első edzésnapon. Míg Kövesfalvi István kapusedző a terasz alatti kapunál gyakorolt Gulácsi Péterrel, Dibusz Dénessel és Szappanos Péterrel, a mezőnyjátékosok a pálya közepén végezték a foglalkozásokat. A könnyű bemelegítés közben nagy derültséget keltett a publikum körében, amikor váratlanul beindult két locsoló, és a játékosok hirtelen szétrebbentek a vízsugár két oldalára.

(Fotó: Koncz Márton)

Bemelegítés után kicsit „fogócskáztak”, majd cicáztak, kerülgették a bójákat, és a labdatartást gyakorolták kisebb-nagyobb csoportokban a játékosok, a szövetségi kapitány egyikről a másikra járva ellenőrizte, rendben zajlik-e minden. Aki esetleg arra számított, hogy a Svájc elleni taktikát ezen az edzésen gyakorolja majd a csapat, annak persze csalódnia kellett, az olyasminek nem itt volna a helye. Természetesen leginkább arra szolgált ez a tréning, hogy a futballisták megmutassák kicsit magukat a közönségnek. Szoboszlai Dominik érezte, hogy nem bújhat el, és nem is bújt: a labdás gyakorlatoknál gyakran ő helyezkedett a legközelebb a nézőkhöz, olykor, ha kedve szottyant, megtáncoltatta kicsit a labdát a vállán. Úgy tűnt, tényleg nem lesz baj azzal a bal combhajlítóval, teljes értékű edzésmunkát végzett.

A keddi tréninghez hasonlóan Loic Nego ezúttal is külön edzett, és labdás gyakorlatokat nem végzett, egy fizioterapeutával futott egyenes vonalban. A másik, nem teljesen egészséges játékos, Callum Styles viszont csak az edzés első felében vett részt, a lövőgyakorlatok előtt kiszállt, és elhagyta az edzőpályát, ami nem feltétlenül tekinthető jó előjelnek. Horváth Krisztofer azonban már jó hírekkel szolgált lapunknak, amikor a tréning után egy percre megállítottuk: „Kezd alakulni a lábam, végig tudtam csinálni az edzést, de érzem még a kihagyást.” Mint ismert, a Kecskemét támadója még a bajnokság végén szenvedett kisebb sérülést, emiatt az Írország és Izrael elleni felkészülési mérkőzéseken sem számolt vele a kapitány.

Callum Styles nem fejezte be a többiekkel együtt az edzést (Fotó: Koncz Márton)

„Semmiképpen sem hagytuk volna ki, már napok óta lázban égnek a gyerekek! A karácsonyi ajándéknak sem örülnének jobban, mint annak, hogy itt lehetnek” – mondta lapunknak Ildikó, aki a vendéglátásban dolgozik a Weilerrel szinte már egy településsé összenőtt Simmerbergben, és két, általános iskolás korú fiúval érkezett megnézni a bemutató edzést. Az egyik fiú Szoboszlai, a másik Szalai Attila mezében van, nem is kell kérdezni őket, kik a kedvenceik a magyar csapatból. Már nyolc éve élnek és dolgoznak ebben a régióban, ám a magyar válogatottat nem tudja kiszorítani semmi a szívükből. De akármerre fordulhatnánk a tömegben, vélhetően sok hasonló választ kapnánk.

Az edzés vége előtt a nézőket kiterelték a pályáról, de ottmaradhattak a külső oldalán annak a két fémkordonnak, amelyek között a játékosok elhagyták az edzőpályát, és a csapatbuszhoz sétáltak. Amint megjelentek a válogatott sztárjai, mindenfelől hívták, szólították őket, és a játékosok meg is álltak autogramosztásra, közös szelfi készítésére. Volt, akinek kisgyereket is adtak a karjára a fotó kedvéért, mindenki meg akarta érinteni a kedvenceket, kis túlzással „szétszedték” a futballistákat. Jókedvükben voltak a játékosok, Szoboszlai Dominik például a sok kérés teljesítése közben poénból még Marco Rossi és Szappanos Péter hátát is „aláírta”, majd ugyanezt imitálta a szövetségi kapitány is a csapatkapitány hátán.

Soha rosszabb hangulatú edzést! Mindenki megkapta, amire vágyott, a helyi németek vagy a messzebbről érkezett magyarok is – és legfőképpen a gyerekek.

(Fotó: Szabó Miklós)

(Fotó: Szabó Miklós)