Gündogan: Nevetséges lett volna, ha nem adják meg az első gólunkat

„Örülök a győzelemnek és a szövetségi kapitány dicséretének. Remélem, ez így is marad és továbbra is lelkesedést tudunk adni a szurkolóknak – értékelt a mezőny legjobbjának megválasztott Ilkay Gündogan. – Úgy érzem, a stáb és a csapattársaim is bíznak bennem. Ez nagyon fontos nekem. Az utóbbi években ez nem mindig volt így, ezért különösen nagy boldogság most így kezdeni a tornát. Nem az a lényeg, hogy én lövök-e gólt, hogy én vagyok-e a meccs embere, az a lényeg, hogy csapatként hogyan teljesítünk. A csapategység a lényeg.”

Az első gólról is beszélt, amelynél Marco Rossi szerint hibázott a játékvezető, a Barcelona középpályása szerint azonban nevetséges lett volna, ha szabálytalanság miatt nem adták volna meg a gólt.

„Meglepődtem, hogy Orbán és a magyar csapat mérges volt, mert ha ezt az esetet például a Premier League-ben lefújták volna, ahol én hét évet játszottam, feküdtek volna az emberek a nevetéstől” – fogalmazott Gündogan, akit Jamal Musialáról és Toni Kroosról is kérdeztek.

„Nagy öröm Musialával játszani, aki bármikor képes váratlant húzni, ha így fejlődik, posztján az egyik legjobb lehet a világon. Toni Kroosszal sikerült egyensúlyt találnunk a csapaton belül. Ha egymás mellett játszanánk, ugyanazt csinálnánk, de így, hogy kicsit távolabb vagyunk, kiegészítjük egymást. Jobban fekszik nekem ez a kicsit támadóbb szerep. Amikor Tonival egymásra nézünk, már tudjuk, mi jár a másik fejében.”