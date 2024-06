Gulácsi Péter: Bízom benne, szombatra csúcsformába kerülünk a csapattal

– Az Izrael elleni Eb-főpróbát végigvédte és Marco Rossi szövetségi kapitány is azt sugallta, hogy az érintettek is tudják, ki véd az Európa-bajnokságon. Eldőlt a kapuskérdés?

– Most erre mit mondjak? Ha Dibusz Dénest kérdezné, ő sem tudna mit válaszolni… − mondta lapunknak Gulácsi Péter, a 34 éves, 54-szeres magyar válogatott kapus, a német élvonalbeli RB Leipzig légiósa. − A kapitánnyal abban maradtunk, ha elérkezettnek látja az időt, bejelenti, ki kezd a kapuban. Mi tartjuk magunkat ehhez.

– Ha nem is mondja ki, a napnál is világosabb, a „harcból” ön került ki győztesen. Megfelelő állapotban várja az Eb-t?

– Lipcsében az utolsó bajnoki mérkőzésünkön már nem védtem, az Írország elleni idegenbeli felkészülési találkozónkig három és fél hét telt el. Ez nem kevés idő tétmérkőzés nélkül. Minden perc, amit az ember a pályán tölt, segít felvenni a ritmust, felfrissíti az automatizmusokat, amelyek elengedhetetlenek a jó teljesítményhez. Izrael ellen kilencven percet védtem, kár lenne tagadni, jót tett a lelkemnek.

Az Eb-főpróbán feltörtek a gyerekkori szép emlékek

– A debreceni helyszín különleges volt önnek, hiszen annak idején a Nagyerdei Stadionban játszotta első válogatott mérkőzését…

– Tíz éve már… Kétezertizennégy május huszonkettedike volt, kettő-kettőt játszottunk a dánokkal. Különleges nap volt nekem: élete első válogatott meccsét sohasem felejti el az ember. Ráadásul édesanyám debreceni, gyerekkoromban rengeteg időt töltöttem nyaranta a nagyszüleimnél, Loki-meccsekre is kijártunk az Oláh Gábor utcai stadionba. Debrecenhez így erős kötődésem van, örültem, hogy az Eb-főpróbát ott játszhattuk Izrael ellen. És annak is, hogy sikerült kiszolgálnunk a közönséget, az első félidőben különösen jól játszottunk.

– Az Írországban kettő-egyre elveszített találkozón azonban finoman fogalmazva is akadozott a gépezet. Mi változott néhány nap alatt?

– Szombaton már valóban sokkal dinamikusabban játszottunk. Megvoltak az ütemváltásaink, jobban megéreztük, mikor van szabad terület a rivális védelme mögött, sok helyzetet alakítottunk ki. Az írek elleni meccsbe még fáradtan mentünk bele, mivel az előtte lévő nyolc-kilenc napban keményen dolgoztunk Telkiben, egyáltalán nem lepett meg, hogy fásultabban mozogtunk.

Gulácsi Péter, Willi Orbán (középen) és Dárdai Márton is tudja, fontos az összhang a védelemben (Fotó: Getty Images)

A kapuban állva látta, miben kell még javulni

– A főpróbán nem kapott gólt, a védekezés sokkal jobban működött, mint Dublinban. Mindennel elégedett volt, vagy látott azért hibát?

– Sok minden jól működött, de nem mondanám, hogy százszázalékosan elégedett voltam. Mi, kapusok abban a pozícióban vagyunk, hogy hátulról olyasmit is látunk, amit a mezőnyből nehéz kiszúrni. Debrecenben is voltak olyan játékhelyzetek, amelyeket az előttünk álló napokban mindenképpen ki kell javítani. Ezeket muszáj megbeszélnünk, hiszen a tornán elengedhetetlen, hogy az erősebb csapatok ellen sokkal stabilabbak legyünk.

– Hol hibázott a csapat? Milyen szituációkban kell javulni?

– Labdavesztések után volt néhány alkalom, amikor a pálya közepét túlságosan kinyitottuk, az oldalváltásoknál pedig időnként túl agresszívan rontottunk ki a védővonalból. Kilencven percet nem lehet hiba nélkül végigjátszani, de törekedni kell rá.

– A felkészülés első szakaszában, már Telkiben is sokat beszélgettek a csoportellenfelekről vagy a riválisokra hangolódást inkább a torna helyszínére érkezve kezdik?

– Mind a három válogatottat ismerjük, tudjuk, milyen karakteres együttesek várnak ránk. A svájci és a német válogatott szereti, ha nála van a labda, ha uralja a mérkőzést, diktálja a tempót. A skótok erősek, hasonló a stílusuk, mint az íreké. Keresik a párharcokat, szeretik az intenzív futballt, szögletek, szabadrúgások után rendkívül veszélyesek. Még véletlenül sem olyan mérkőzésekre számítunk, mint az Izrael elleni, amelyen mi birtokoltuk többet a labdát és irányítottuk a játékot. Az Európa-bajnokságon ez másképpen lesz!

– Többnyire védekezni kell?

– Biztos vagyok benne, hogy sokkal többször szorítanak be bennünket a kapunk elé, többször kell mélyen védekeznünk. Ezért is lesz fontos, hogy a három évvel ezelőtti Európa-bajnoksághoz képest többet legyen nálunk a labda, hiszen ezzel energiát tudunk spórolni, mert ha mi passzolgatunk, levegőhöz juthatunk. És ha levegőhöz jutunk, a védekezésre is több erő marad. Különböző harcmodorú ellenfelek várnak ránk, de nincs mitől tartanunk. Felkészültünk a kihívásokra, megfelelő állapotban utaztunk el Németországba.

Ismeri az öltözőket és a gyepszőnyeget is

– A hétfői landolást követően mi a következő néhány nap legfontosabb feladata? Már csak a frissítésen van a hangsúly, fejben megfelelően felkészülni a szombati rajtra?

– Ahogy mondani szokták, éles hét áll előttünk. A csapat hangulatának jót tett az Izrael elleni siker, mégiscsak jobb győzelemmel elindulni egy ilyen tornára. Szombaton már tétre megy a játék, Svájc ellen nem lehet hibázni, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Néhány taktikai elemet még mindenképpen finomítanunk kell, de bízom benne, hogy szombatra csúcsformába kerülünk, és így vághatunk neki az első meccsnek.

– Lassan egy évtizede él Németországban, nyilvánvaló, hogy önnek más lesz ez a torna… Milyen érzésekkel kelt útra?

– Kilenc éve élek Németországban, egyértelmű, hogy különleges Európa-bajnokság lesz nekem. Ismerem a stadionokat, az öltözőket, a pályák gyepszőnyegét, az arénák hangulatát, ez biztosan nem hátrány. Bízom a csapatban, bízom magamban, nagyon várom már, hogy elkezdődjön a torna.

A MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT EB-KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Hoffenheim – Németország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)